Jasper Cillessen krijgt bij Valencia te maken met een nieuwe trainer. De club uit het oosten van Spanje heeft woensdag Getafe-coach José Bordalás voor twee seizoenen vastgelegd.

De 57-jarige Bordalás werkte de afgelopen vijf seizoenen bij Getafe, waarmee hij in zijn debuutjaar direct naar La Liga promoveerde. In de jaren die volgden, werd de club uit een voorstad van Madrid achtereenvolgens achtste, vijfde, achtste en vijftiende.

In Nederland zullen veel mensen Bordalás kennen van het tweeluik tussen Getafe en Ajax van vorig jaar in de knock-outfase van de Europa League. De Amsterdammers ergerden zich toen flink aan het gedrag van zijn ploeg en werden over twee wedstrijden uitgeschakeld.

Bij Valencia is Bordalás de opvolger van landgenoot Javi Gracia, die begin mei aan de kant werd gezet. In de afgelopen weken werden de taken van Gracia tijdelijk overgenomen door clubman Salvador González Marco, kortweg Voro.

Getafe vangt het vertrek van Bordalás op met de komst van Míchel, die Getafe tussen 2009 en 2011 al eens onder zijn hoede had. De 66-voudig international en oud-speler van Real Madrid coachte verder onder meer Sevilla, Olympiacos, Olympique Marseille en Málaga.

Cillessen zal voorlopig nog niet met zijn nieuwe trainer gaan samenwerken, want de keeper is momenteel met Oranje in voorbereiding op het EK. Voor Nederland begint het toernooi op 13 juni tegen Oekraïne.