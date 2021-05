Zinédine Zidane is donderdag opgestapt als trainer van Real Madrid. De 48-jarige Fransman heeft besloten zijn nog één jaar lopende contract bij de Spaanse grootmacht niet uit te dienen.

In een verklaring van Real Madrid wordt geen reden voor het vertrek van Zidane genoemd, maar naar verluidt ziet hij het niet zitten om leiding te geven aan de renovatie van het elftal. Verschillende routiniers, zoals Sergio Ramos, lijken komende zomer te verkassen.

"We moeten zijn beslissing respecteren en hem onze waardering tonen voor zijn professionaliteit, toewijding en passie in al die jaren. Zidane is een mythe in de geschiedenisboeken van Real Madrid. Hij is meer dan alleen speler en trainer van deze club. Hij zit bij Real Madrid in het hart. Dit is en blijft altijd zijn club."

Dat Zidane opstapt, komt niet als een verrassing. Hij hintte daar in de aflopen weken al meerdere keren op. Zo zei hij begin deze maand op een persconferentie: "Er komt een moment waarop het tijd is om dingen te veranderen. Voor iedereen. Niet alleen voor mij, maar voor de hele club."

Zidane eindigt voor eerste keer seizoen zonder prijzen

Zidane heeft Real, waar hij tussen 2001 en 2006 als speler actief was, nu in twee periodes onder zijn hoede gehad. Eerder was dat tussen 2016 en 2018. Ook toen vertrok hij uit eigen beweging. In 2019 keerde hij terug in Estadio Santiago Bernabéu, nadat eerst Julen Lopetegui en daarna Santiago Solari was ontslagen.

Dit jaar eindigde Zidane voor de eerste keer een seizoen zonder prijzen als trainer van Real. De 'Koninklijke' werd achter Atlético Madrid tweede in La Liga en werd uitgeschakeld in de halve finales van de Champions League (door Chelsea) en de achtste finales van de Copa del Rey (door derdedivisionist Alcoyano).

In zijn voorgaande seizoenen was Zidane wel zeer succesvol bij Real. Zo veroverde hij twee keer de landstitel, drie keer de Champions League, twee keer de wereldtitel voor clubs en twee keer de Europese supercup. Zidane heeft voorlopig alleen Real gecoacht.

Massimiliano Allegri werd in de afgelopen tijd diverse malen genoemd als mogelijke opvolger van Zidane bij Real. De Italiaan zou echter op het punt staan opnieuw aan de slag te gaan bij Juventus, waar Andrea Pirlo dan moet plaatsmaken na een teleurstellend debuutseizoen als trainer.