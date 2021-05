Juninho Pernambucano heeft Memphis Depay stevige kritiek gegeven. De sportief directeur van Olympique Lyon vindt dat de Oranje-international, die deze zomer vertrekt bij de club, zich onterecht een sterrenstatus toe-eigende.

"Hij wilde dat we de ploeg om hem heen bouwden. Dat is geen kritiek, ik had een goede relatie met hem, maar het team moest om hem draaien en dat was erg lastig. Iedereen zou het gevoel moeten hebben dat ze op gelijke hoogte staan", aldus Juninho in een interview met OLTV, het clubkanaal van Lyon.

De 27-jarige Memphis, die recent brak met zijn management en voortaan zelf zijn zaken regelt, maakte vrijdag bekend dat hij na 4,5 jaar vertrekt bij Lyon. De oud-speler van PSV en Manchester United staat in de nadrukkelijke belangstelling van FC Barcelona.

Memphis heeft een aflopend contract in Lyon, wat betekent dat hij kan gaan en staan waar hij wil. Volgens Juninho zijn er vergeefse pogingen gedaan de Nederlander een nieuwe verbintenis te laten tekenen, maar was de sportief directeur daarbij niet bereid om hem alles te geven wat hij wilde.

"Er zijn maar vier spelers ter wereld waar je alles voor moet doen: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar en Kylian Mbappé", aldus de oud-topmiddenvelder. "Memphis is goed, maar zit niet op het niveau van die vier. Hij had zonder bal bijvoorbeeld meer moeten doen."

In zijn 4,5 jaar als speler van Olympique Lyon pakte Memphis geen prijzen. Deze zomer doet hij met het Nederlands elftal mee aan het EK.