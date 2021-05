De spelers en staf van Villarreal zijn blij en trots nadat ze woensdag ten koste van Manchester United de Europa League wonnen. De Spanjaarden wonnen na een zinderende penaltyreeks.

Bij een 10-10-stand in die penaltyserie - alle veldspelers schoten raak - benutte ook Villarreal-keeper Gerónimo Rulli zijn strafschop. Hij zorgde vervolgens voor de beslissing door de inzet van United-doelman David de Gea te keren.

Villarreal had zich niet voorbereid op penalty's, aldus trainer Unai Emery. "We hebben er niet op geoefend. Zoiets is een momentopname, meer niet. Je moet onder grote druk je hoofd koel houden. Gelukkig pakte het goed uit voor ons."

Aanvoerder Raul Albiol bevestigde dat er inderdaad niet op strafschoppen getraind was. "Maar we namen ze perfect. Best verbazingwekkend. Ik nam voor het laatst een penalty toen ik kind was", aldus de verdediger.

"Dit is een heel grote prijs, het is mooi dat we die winnen. We hebben het verdiend, maar dat geldt niet alleen voor de spelers. Ook voor de fysiotherapeuten, de technische staf en onze voorzitter."

Unai Emery won de Europa League voor de vierde keer. Foto: ANP

'Ik bekeek zeventien United-wedstrijden'

Voor de 49-jarige Emery was het al de vierde keer dat hij als trainer de Europa League won. In 2014, 2015 en 2016 was hij met Sevilla de beste in het op een na belangrijkste Europese toernooi voor clubteams.

"Mijn geheim? Dat is er niet. Het draait allemaal om hard werken", aldus de Spanjaard, die vervolgens een inkijkje gaf in de manier waarop hij zich had voorbereid op de finale tegen United.

"Ik heb vorige week bijvoorbeeld zeventien wedstrijden van United geanalyseerd. Daarnaast hebben mijn spelers tijdens het toernooi én in de finale karakter getoond. Ze waren geweldig."