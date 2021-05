De teleurstelling is groot bij Manchester United na de verloren Europa League-finale tegen Villarreal van woensdag. Manager Ole Gunnar Solskjaer vindt dat alleen het veroveren van de trofee het seizoen van de club nog had kunnen redden.

Na een 1-1-stand volgde een zinderende strafschoppenserie in Gdansk, waarbij de tien veldspelers allemaal raak schoten. Villarreal-keeper Gerónimo Rulli deed dat vervolgens ook en stopte daarna de inzet van collega David de Gea.

"Nee, dit is geen succesvol seizoen geweest. We moeten simpelweg verbeteren. We zijn dit seizoen sterk teruggekomen na een moeizame start en zijn misschien verder gekomen dan we aanvankelijk dachten, maar je moet prijzen pakken", zei Solskjaer naderhand.

"We hebben een sterke ploeg met een goede spirit, al zijn mijn spelers nu echt terneergeslagen. We zullen nu moeten analyseren wat we anders hadden moeten doen, want als je een finale afsluit zonder prijs, is er iets niet goed gegaan."

David de Gea wordt getroost na zijn bepalende misser in de penaltyserie. David de Gea wordt getroost na zijn bepalende misser in de penaltyserie. Foto: AFP

Rashford: 'We hebben alles om mee te doen in de top'

United eindigde in de Premier League als tweede, werd in de FA Cup in de kwartfinales uitgeschakeld en strandde in de halve eindstrijd van de League Cup. "We worden wel steeds beter en komen steeds dichterbij", aldus Solskjaer. "We waren nu één trap verwijderd van een prijs en een mooie avond."

Aanvaller Marcus Rashford was eveneens teleurgesteld. "Het is moeilijk om dit gevoel te omschrijven. We hebben het hele seizoen zó hard gewerkt en dit was de kans om een prijs te pakken", aldus de Engels international.

"Maar we zullen niet opgeven en komen sterker terug. Mensen zeggen veel over Manchester United, maar wat mij betreft hebben we alles om mee te doen in de top: de honger, de toewijding, het talent en de kwaliteit. Dat moet er alleen nog uitkomen."