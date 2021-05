PSV moet door het winnen van de Europa League door Villarreal liefst drie hordes nemen om de groepsfase van de Champions League te bereiken. Bij een overwinning van Manchester United zouden de Eindhovenaren een voorronde overslaan. Ook is PSV nog niet zeker van deelname aan een Europees hoofdtoernooi.

De formatie van trainer Roger Schmidt begint eind juli al aan het nieuwe seizoen. De heenwedstrijden in die fase staan op 20 en 21 juli op het programma en de returns een week later.

PSV eindigde afgelopen seizoen op de tweede plek in de Eredivisie en veroverde daarmee in principe een ticket voor de tweede voorronde van de Champions League. Dat zou veranderen als Manchester United beslag had gelegd op de Europese trofee.

Winst van het op één na belangrijkste Europese clubtoernooi levert een ticket op voor de groepsfase van de Champions League, maar 'The Red Devils' hebben zich via de competitie al geplaatst voor het miljoenenbal. Het startbewijs voor de groepsfase zou in dat geval doorschuiven naar AS Monaco, de nummer drie van de Ligue 1.

PSV nog niet zeker van Europees hoofdtoernooi

Dat had betekend dat PSV - op basis van de positie van Nederland op de coëfficiëntenlijst - een ronde zou opschuiven en pas in de derde voorronde in actie hoefde te komen.

Daarbij komt dat PSV bij het bereiken van de derde voorronde al zeker zou zijn van deelname aan een Europees hoofdtoernooi. De verliezers gaan namelijk naar de groepsfase van de Europa League, terwijl uitschakeling in de tweede voorronde betekent dat PSV instroomt in de derde voorronde van de Europa League.

In het ergste geval zou PSV - als het geen enkele voorronde overleeft - naast alle Europese toernooien kunnen grijpen. Zelfs deelname aan het hoofdtoernooi van de Conference League is door de zege van Villarreal nu niet zeker.