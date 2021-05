Villarreal heeft woensdag voor het eerst in de clubhistorie de Europa League gewonnen. De Spaanse club was in de finale na een zinderende penaltyreeks verrassend te sterk voor Manchester United, nadat beide teams na 120 minuten niet verder dan 1-1 kwamen.

Gerard Moreno opende na een half uur de score in het Poolse Gdansk, waar 9.500 toeschouwers welkom waren. Vlak na rust bracht Edison Cavani met een intikker de stand weer in evenwicht, maar gescoord werd er daarna niet meer, waardoor er uit de strafschoppenserie een winnaar moest komen. Villarreal kroonde zich in die reeks na liefst 21 benutte penalty's tot winnaar: 11-10.

Villarreal stond woensdag voor het eerst in de finale van de Europa League en wint zodoende direct het één na belangrijkste Europese clubtoernooi. De nummer zeven van La Liga, die nog nooit landskampioen werd, kwam tot dit seizoen niet verder dan de halve finales (in 2004, 2011 en 2016). In 2003 en 2004 werd wel de inmiddels afgeschafte Intertoto Cup gewonnen.

Door de nederlaag tegen Villarreal eindigt Manchester United het seizoen voor het vierde achtereenvolgende jaar zonder prijs. De laatste titel van de Engelse recordkampioen was de Europa League in 2017. Toen rekende de ploeg van toenmalig trainer José Mourinho in de finale af met Ajax, dat dit seizoen in de kwartfinales werd uitgeschakeld door AS Roma.

Het verlies van Manchester United is slecht nieuws voor PSV. De Eindhovenaren zouden bij een overwinning van de Engelse club een voorronde in de Champions League overslaan, omdat 'The Red Devils' zich via de Premier League al geplaatst hadden voor het miljoenenbal. AS Monaco zou dan het directe CL-ticket van United overnemen.

Bij Manchester United bleef Donny van de Beek de hele wedstrijd op de bank. De aanvallende middenvelder, die vorig jaar voor 39 miljoen euro werd overgenomen van Ajax, is dit seizoen voornamelijk reserve onder manager Ole Gunnar Solskjaer. Desondanks behoort hij tot de definitieve EK-selectie van bondscoach Frank de Boer.

Gerard Moreno juicht na zijn openingsdoelpunt tegen Manchester United. Gerard Moreno juicht na zijn openingsdoelpunt tegen Manchester United. Foto: Getty Images

Villarreal verrassend op voorsprong

Zonder de geblesseerde aanvoerder Harry Maguire begon Manchester United erg afwachtend aan de finale tegen Villarreal, dat eveneens niet van plan was om het spel te maken in Stadion Miejski. Tot uitgespeelde kansen kwamen beide teams nauwelijks in de eerste helft.

Toch opende Villarreal na een half uur spelen de score. Moreno ontsnapte bij een indirecte vrije trap van Dani Parejo aan de aandacht van de verdediging van Manchester United en de Spaanse international gleed bekeken binnen achter doelman David de Gea.

Manchester United wist voor rust niet een keer op doel te schieten. Het gevaarlijkste moment was toen Villarreal-verdediger Raúl Albiol vlak voor de pauze een voorzet van Mason Greenwood bijna in eigen doel tikte, maar doelman Gerónimo Rulli stond op zijn post.

Edison Cavani dankt de hogere machten na zijn gelijkmaker tegen Villarreal. Edison Cavani dankt de hogere machten na zijn gelijkmaker tegen Villarreal. Foto: ANP

Na rust gooit United remmen los

Na de onderbreking wierp Manchester United de schroom van zich af en dat resulteerde in de 55e minuut in de gelijkmaker van Cavani. De Uruguayaan stond op de goede plek na een carambole in het strafschopgebied van Villarreal. De VAR keek nog naar het doelpunt vanwege buitenspel, maar kende de treffer toe.

De Spanjaarden werden in het vervolg overvleugeld door de ploeg van manager Solskjaer en kwamen zelden van eigen helft af. Marcus Rashford kreeg in de 70e minuut de opgelegde kans om de 1-2 binnen te schuiven, maar schoot oog in oog met Rulli rakelings naast.

Een minuut later zag Cavani zijn kopbal op een mislukte voorzet van Shaw weggekopt worden, maar ondanks een Engelse belegering in de slotfase bleef Villarreal met kunst- en vliegwerk overeind. Daardoor was er een verlenging nodig voor een beslissing.

De spelers van Manchester United worden voor de verlenging nog even opgepept. Donny van de Beek is het middelpunt. De spelers van Manchester United worden voor de verlenging nog even opgepept. Donny van de Beek is het middelpunt. Foto: Getty Images

Villarreal gevaarlijkst in verlenging

In het naspel was opmerkelijk genoeg Villarreal de gevaarlijkste ploeg, zonder daadwerkelijk grote kansen te creëren. Alberto Moreno kreeg nog wel een vrije schietkans, maar zijn inzet ging naast het doel van keeper De Gea, die vlak voor het rustsignaal nog een vrije trap van Parejo met één vuist over zijn doel tikte.

Na de pauze leek de vermoeidheid Manchester United parten te spelen en deelde het opvallende frisse Villarreal verschillende speldenprikjes uit, maar opnieuw zonder echt gevaarlijk te worden. United rekte vooral tijd en bracht de finale met succes naar een strafschoppenreeks.

In die beslissende penaltyserie scoorden Villarreal en Manchester United hun eerste vijf pogingen, waarna de teams om en om hun penalty's moesten verzilveren om niet ten onder te gaan. Pas na 21 benutte penalty's kwam er een beslissing. Manchester United-doelman De Gea zag zijn inzet gekeerd worden door zijn concullega Rulli, waarna er een groot Spaans volksfeest losbarstte in Gdansk.