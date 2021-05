Internazionale heeft woensdag per direct afscheid genomen van trainer Antonio Conte. Een conflict over het transferbeleid zou de oorzaak zijn van het vertrek van de Italiaan, die de club afgelopen seizoen de eerste landstitel sinds 2010 bezorgde.

Volgens La Gazzetta dello Sport is Conte boos omdat Internazionale door geldproblemen noodgedwongen spelers moet verkopen. 'I Nerazzurri' zijn financieel hard geraakt door de coronacrisis en moeten op de transfermarkt geld ophalen om niet in de dieprode cijfers te belanden. Het zou om zo'n 100 miljoen euro gaan. Ook zouden de spelers 15 tot 20 procent salaris moeten inleveren.

De 51-jarige Conte tekende in 2019 voor drie jaar bij de club uit Milaan en greep in zijn tweede seizoen de scudetto met de negentienvoudig landskampioen. Hij doorbrak daarmee de hegemonie van Juventus, dat sinds 2011 elk jaar de landstitel had veroverd. In 2010 werd Inter met Wesley Sneijder in de gelederen voor het laatst landskampioen.

Het is nog niet duidelijk wie Conte gaat opvolgen bij Internazionale, waar Oranje-international Stefan de Vrij onder contract staat. Simone Inzaghi, de huidige trainer van Lazio, wordt in de Italiaanse media nadrukkelijk genoemd als kandidaat. Maar zijn kandidatuur is nog niet bevestigd door de clubleiding.

Antonio Conte met de kampioensbeker. Naast hem Inter-president Javier Zanetti (links) en technisch directeur Gabriele Oriole (rechts). Antonio Conte met de kampioensbeker. Naast hem Inter-president Javier Zanetti (links) en technisch directeur Gabriele Oriole (rechts). Foto: Getty Images

Conte won titels met Juventus en Chelsea

De markante Conte wordt beschouwd als een kampioenenmaker in het trainersgilde. De oud-profvoetballer werd drie keer landskampioen met Juventus (2012, 2013 en 2014) en veroverde in 2017 met Chelsea ook de Premier League-titel.

Het ontslag bij Internazionale is voor Conte alweer de derde club waar hij vroegtijdig vertrekt. In 2014 stapte hij uit eigen beweging op bij Juventus, terwijl hij twee jaar later werd ontslagen door Chelsea. Dat congé kostte de Engelse club ruim 10 miljoen euro, zo bleek uit het jaarverslag. Nu zou Internazionale Conte 'slechts' 7 miljoen euro moeten betalen.

Conte was van 2014 tot 2016 ook nog bondscoach van de Italiaanse nationale ploeg. Op het EK van 2016, het enige eindtoernooi dat hij als bondscoach leidde, werd Italië in de kwartfinales na strafschoppen uitgeschakeld door Duitsland. Toen was al duidelijk dat hij na het toernooi zou stoppen als bondscoach om trainer te worden van Chelsea.

Het is niet duidelijk waar de toekomst van Conte ligt.