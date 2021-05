FC Barcelona, Real Madrid en Juventus vinden het onbegrijpelijk dat ze door de UEFA in het beklaagdenbankje zijn gezet. De enige clubs die vasthouden aan het plan om een Super League op te richten, vernamen dinsdag dat de Europese voetbalbond een tuchtprocedure is gestart.

"Het openen van een tuchtprocedure is onbegrijpelijk", schrijven de clubs woensdag in een gezamenlijk statement. "Het is een directe aanval op de rechtsstaat die wij, de burgers van de Europese Unie, democratisch hebben opgebouwd."

Barcelona, Real Madrid en Juventus zijn de enige van de oorspronkelijk twaalf Super League-clubs die nog altijd geloven in het oprichten van een nieuwe Europese elitecompetitie. Volgens de UEFA overtreden ze de regelementen en riskeren ze een fikse straf.

Intussen loopt er ook een gerechtelijke procedure tegen de UEFA. Een Spaanse rechter wil van het Hof van Justitie van de Europese Unie weten of de FIFA en de UEFA hun machtsposities hebben misbruikt bij het tegenwerken van de Super League.

Volgens de topclubs gaat de UEFA zijn boekje te buiten door nu een tuchtprocedure te starten. "Het is een flagrante schending van het besluit van de gerechtshoven, die de UEFA al hebben gewaarschuwd geen actie te ondernemen tegen de oprichters van de Super League terwijl de gerechtelijke procedure aan de gang is."

'Zullen geen enkele vorm van dwang accepteren'

De negen overige initiatiefnemers (AC Milan, Internazionale, Atlético Madrid, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United en Tottenham Hotspur) trokken zich na een storm van kritiek terug, maar ontkwamen niet aan een gezamenlijke boete van 15 miljoen euro.

Barcelona, Real Madrid en Juventus maken nog geen aanstalten het project de rug toe te keren. "Vanaf het begin is de Super League gepromoot met als doel de situatie van het Europese voetbal te verbeteren. Of we hervormen het voetbal, of we zijn getuige van de onvermijdelijke ondergang."

"In plaats van open te staan voor de dialoog verwacht de UEFA dat we de gerechtelijke procedures intrekken die haar monopolie in gevaar brengen. Barcelona, Juventus en Real Madrid zullen geen enkele vorm van dwang of druk accepteren."