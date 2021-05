Zlatan Ibrahimovic heeft een schorsing ontlopen voor zijn aandeel in een wedkantoor uit Malta. De spits van AC Milan krijgt van de UEFA 'slechts' een boete van 50.000 euro voor het eigenaarschap van het gokbedrijf, zo meldt de Europese voetbalbond woensdag.

De 39-jarige Ibrahimovic kon voor maximaal drie jaar geschorst worden voor de overtreding, maar de UEFA ziet daar dus van af. Zijn club AC Milan ontvangt eveneens een boete van 25.000 euro, omdat de club een speler onder contract had staan die financieel baat heeft bij een gokbedrijf.

Het Zweedse Sportbladet meldde in april dat Ibrahimovic mede-eigenaar is van Bethard, een wedkantoor op Malta. Dat werd bevestigd door een directeur van het gokbedrijf. Het eigenaarschap is in strijd met de regels van de UEFA en FIFA. Daarin staat dat spelers, scheidsrechters en andere officials geen financieel belang mogen hebben in een wedkantoor.

De UEFA kondigde eind april een onderzoek aan naar de constructie en meldt nu dat Ibrahimovic inderdaad een financieel belang had in het gokbedrijf. Hij moet daarom zijn aandelen verkopen. Volgens de Zweedse site FotbollDirekt zou de spits dat inmiddels hebben gedaan, al is dat nog niet officieel bevestigd.

Sowieso geen EK voor Ibrahimovic

Door de dreigende schorsing moest Ibrahimovic aanvankelijk vrezen voor zijn deelname aan het EK. Maar ondertussen is al duidelijk dat hij niet meedoet aan het Europese toernooi, dat over twee weken van start gaat. Hij is niet op tijd hersteld van een knieblessure die hem al bijna drie weken aan de kant houdt.

Door die blessure viel voor Ibrahimovic een droom in duigen. De Zweeds recordinternational keerde eind maart na een afwezigheid van bijna vijf jaar terug in de nationale ploeg en hoopte dat het EK zijn zevende eindtoernooi zou worden. Op de WK's van 2002 en 2006 en de EK's van 2004, 2008, 2012 en 2016 was hij er wel bij.

Ibrahimovic, die eerder in zijn loopbaan voor Malmö FF, Ajax, Juventus, Internazionale, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United en Los Angeles Galaxy speelde, was afgelopen seizoen een van de belangrijkste spelers bij AC Milan, dat knap als tweede eindigde in de Serie A. Hij scoorde zeventien keer in 27 officiële wedstrijden.