Brian Brobbey mist met Jong Oranje de eindfase van het EK. De spits van Ajax is woensdag geblesseerd geraakt tijdens een training en heeft het trainingskamp verlaten, zo meldt de KNVB.

Bondscoach Erwin van de Looi roept geen vervanger op voor Brobbey, die nog scoorde in de groepswedstrijd tegen Jong Hongarije. Daardoor reizen er 21 spelers af naar Boedapest, waar Jong Oranje op 31 mei de kwartfinale speelt tegen Jong Frankrijk.

De negentienjarige Brobbey was geen basisspeler tijdens de groepsfase van het EK, dat van 24 tot en met 31 maart werd gehouden in Hongarije en Slovenië. Van de Looi gaf in twee van de drie groepswedstrijden de voorkeur aan Myron Boadu, die slechts één keer scoorde en tussendoor ook werd gepasseerd ten faveure van Cody Gakpo.

Toch is de blessure van Brobbey een nieuwe tegenvaller voor Van de Looi. Eerder haakte Noa Lang geblesseerd af bij Jong Oranje. De aanvaller was afgelopen seizoen clubtopscorer bij de Belgische kampioen Club Brugge.

Jong Oranje stelde in de laatste groepswedstrijd tegen Jong Hongarije een plek in de kwartfinales veilig door het gastland met 6-1 te verslaan. De Nederlandse beloften wisten de eerste twee groepswedstrijden, tegen Jong Roemenië en Jong Duitsland, niet te winnen en moesten lang vrezen voor een vroegtijdige uitschakeling. Die bleef echter uit door een remise tussen Jong Duitsland en Jong Roemenië.

Jong Oranje plaatste zich eerder dit jaar voor het eerst sinds 2013 voor een EK. Toen reikte het belofteteam in Israël tot de halve finales. De talenten wisten de Europese titel twee keer te winnen, in 2006 en 2007. Die laatste titel werd in eigen land veroverd.

Selectie Jong Oranje

Keepers: Kjell Scherpen (Ajax), Maarten Paes (FC Utrecht), Justin Bijlow (Feyenoord).

Verdedigers: Devyne Rensch (Ajax), Perr Schuurs (Ajax), Tyrell Malacia (Feyenoord), Sven Botman (Lille OSC), Mitchel Bakker (Paris Saint-Germain), Jordan Teze (PSV), Mats Knoester (Heracles Almelo), Danilho Doekhi (Vitesse).

Middenvelders: Jurgen Ekkelenkamp (Ajax), Dani de Wit (AZ), Azor Matusiwa (FC Groningen), Abdou Harroui (Sparta Rotterdam), Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe).

Aanvallers: Calvin Stengs (AZ), Myron Boadu (AZ), Javairô Dilrosun (Hertha BSC), Justin Kluivert (RB Leipzig), Kaj Sierhuis (Stade de Reims).