De spelers van het Nederlands elftal hebben woensdag de mogelijkheid gekregen om zich te laten vaccineren tegen COVID-19 in aanloop naar het EK van komende maand. Lang niet iedereen heeft daar gebruik van gemaakt.

De spelers van de Nederlandse en de Russische clubs belegden van maandag tot en met woensdag een trainingsstage in Zeist. De overige spelers van buitenlandse clubs sluiten pas in een later stadium aan, omdat ze pas net klaar zijn met het seizoen of dat nog moeten afsluiten.

"Ik denk dat een stuk of zes spelers geen prik hebben genomen. Heel veel jongens hebben al corona gehad, dus dat kan een reden zijn", zei bondscoach Frank de Boer woensdag op een persconferentie, waarin hij een toelichting gaf op de EK-selectie die eerder op de dag was bekendgemaakt.

Het is overigens niet zo dat wie al besmet is geweest, het coronavirus niet meer kan krijgen. De kans is dan wel kleiner, maar hoe klein (en voor hoe lang) is niet bekend. Het vaccin kan ook wie het virus al gehad heeft, beschermen tegen coronaklachten en overlijden. Maar ook daarvan is de duur nog niet bekend.

"Het is een vrijwillige keuze", aldus De Boer over het vaccineren. "Ik kan niemand dwingen om een spuit in zijn lichaam te laten zetten. Ik heb wel tegen de spelers gezegd: ik zou het wel doen. Dat was ook het advies van de dokter. Maar nogmaals, de keuze is aan de speler zelf. Dat moeten we respecteren en dat gaan we ook doen."

Overige spelers kunnen zich niet meer laten vaccineren

De spelers die zich zaterdag bij Oranje melden - de ploeg gaat dan op trainingskamp naar Portugal - worden sowieso niet meer gevaccineerd. De Boer wil niet het risico lopen dat zij door bijwerkingen geen goede voorbereiding kunnen treffen voor de eerste groepswedstrijd op het EK, op 13 juni tegen Oekraïne.

"We kunnen niet erop gokken dat vijf of zes spelers koorts krijgen en bijvoorbeeld niet kunnen trainen in Portugal. De rest vaccineren we niet, dat was ook de beslissing van de dokter. Het was alleen vandaag of niet. De staf wordt niet gevaccineerd, al heb ik wel een reguliere uitnodiging gekregen", aldus De Boer.

De Nederlandse atleten die komende zomer aan de Olympische Spelen in Tokio meedoen, werden vorige maand al gevaccineerd tegen COVID-19. Het Nederlands elftal leek daar aanvankelijk niet voor in aanmerking te komen, maar dat is alsnog goed gekomen.

"Wij hebben in het begin als KNVB zijnde altijd gezegd dat de zorg en de mensen die de prik het hardst nodig hebben voorrang moeten krijgen, maar nu vonden wij dat de keuze ook kan zijn om de spelers die meegaan naar het EK alvast te vaccineren", besloot De Boer.