Bondscoach Frank de Boer vindt niet dat hij een risico neemt door Quincy Promes op te nemen in de definitieve EK-selectie van het Nederlands elftal. De aanvaller, die in Rusland speelt voor Spartak Moskou, wordt nog altijd verdacht van betrokkenheid bij een steekpartij.

"Nee, ik zie hem niet als een tikkende tijdbom", zei De Boer woensdag tijdens de persconferentie waar hij tekst en uitleg gaf over de selectie van 26 spelers die eerder op de middag werd bekendgemaakt.

"In Nederland ben je onschuldig zolang je niet veroordeeld bent. Hij speelt heel goed bij Spartak, dus ik denk dat hij van toegevoegde waarde kan zijn voor ons."

De Boer vreest niet dat de zaak tijdens het toernooi voor onrust zal zorgen. Nederland speelt zijn drie groepswedstrijden op het EK in Amsterdam en Promes hangt vanwege mogelijke betrokkenheid bij een steekpartij vorig jaar in Abcoude nog steeds een strafzaak boven het hoofd.

"Ik heb me goed laten informeren en normaal gesproken is er momenteel niks gaande", weet De Boer. "Ik durf mijn hand niet voor hem in het vuur te steken, maar hij heeft gezegd dat hij onschuldig is en dan ga ik ervan uit dat het zo is. Dan wil ik een speler niet een EK ontnemen."

Promes werd in maart nog gepasseerd voor de start van de WK-kwalificatie. De Boer benadrukte toen al dat dit niets zei over de plaats van de 47-voudig international in de selectie voor het EK.

Passeren van Bergwijn en Tete het zwaarst

Waar Promes wel een plaats krijgt in de definitieve groep voor het EK, dat op 11 juni van start gaat, moest De Boer ook spelers teleurstellen. Marco Bizot, Steven Bergwijn, Anwar El Ghazi, Rick Karsdorp, Jeremiah St. Juste, Kenny Tete, Tonny Vilhena en de geblesseerde Hans Hateboer vielen af.

De Boer belde de afvallers persoonlijk op om de slechte boodschap over te brengen. "Dat zijn vaak hele korte gesprekken. Misschien wil de persoon aan de andere kant van de lijn hard schreeuwen en snel ophangen, dus daarom duren die gesprekken nooit lang."

Vooral het passeren van Bergwijn (Tottenham Hotspur) en Tete (Olympique Lyon) viel de bondscoach zwaar. "Die zijn heel vaak bij de groep geweest. Op veel posities liggen de kwaliteiten van de spelers nu eenmaal dicht bij elkaar. De laatste knoop heb ik vandaag pas doorgehakt."