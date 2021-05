Sportief directeur Fabio Paratici heeft woensdag bekendgemaakt na elf jaar bij Juventus te vertrekken. Het contract van de Italiaan wordt niet verlengd door de 'Oude Dame'.

De 48-jarige Paratici arriveerde in de zomer van 2010 bij Juventus en was in verschillende functies werkzaam in de directie van de Italiaanse topclub. In 2018 werd hij benoemd tot directeur voetbalzaken en sindsdien was hij samen met voorzitter Andrea Agnelli verantwoordelijk voor het beleid bij Juventus.

"Fabio heeft de geschiedenis van Juventus in de afgelopen jaren geschreven. De negentien prijzen in elf jaar zeggen alles over zijn werk. Dit is het moment om hem te bedanken voor bewezen diensten", zegt voorzitter Agnelli op de site van Juventus.

Onder het bewind van Paratici wist Juventus de afgelopen tien jaar te domineren in de Serie A. Van 2012 tot en met 2020 kroonde de ploeg uit Turijn zich tot kampioen in Italië en won Juventus vier keer de Coppa Italia.

Het gewenste succes in Europa - het winnen van de Champions League - bleef echter uit, zelfs na de komst van Cristiano Ronaldo in de zomer van 2018. Bovendien moest Juventus het kampioenschap afgelopen seizoen aan Internazionale laten.

Volgens Italiaanse media is de kans aanwezig dat Massimiliano Allegri door het vertrek van Paratici terugkeert bij Juventus. De 53-jarige Italiaan werd in 2019 als trainer ontslagen door 'Juve' en dat zou op voorspraak van Paratici zijn gebeurd. Op dit moment is Andrea Pirlo coach van Juventus, maar hij staat onder druk vanwege de overwegend teleurstellende prestaties in het afgelopen seizoen.