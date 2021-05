Oliver Glasner vertrekt als trainer van VfL Wolfsburg. De 46-jarige coach verruilt de club van spits Wout Weghorst voor Eintracht Frankfurt, waar hij woensdag een contract voor drie seizoenen tekende.

Het vertrek van de Oostenrijker lijkt bij Wolfsburg de weg vrij te maken voor Mark van Bommel. De oud-international wordt genoemd als belangrijkste kandidaat om de Oostenrijker op te volgen en zou Kevin Hofland mee willen nemen als assistent.

Een klus bij een topclub in de Bundesliga zou als geroepen komen voor Van Bommel, die sinds zijn ontslag bij PSV in 2019 wacht op een nieuwe uitdaging. Als speler kwam hij in Duitsland tussen 2006 en 2011 uit voor Bayern München.

Glasner vertrekt bij VfL Wolsburg door de voordeur. Hij eindigde met de club als vierde in de Bundesliga en plaatste zich daarmee voor de groepsfase van de Champions League. Zijn moeizame relatie met sportdirecteur Jörg Schmadtke zou de belangrijkste reden zijn van zijn vertrek.

Bij Frankfurt is Glasner de opvolger van zijn landgenoot Adi Hütter op. Die vertrekt op zijn beurt naar Borussia Mönchengladbach.

Wolfsburg en Frankfurt deden dit seizoen weinig voor elkaar onder. Mede dankzij de twintig doelpunten van clubtopscorer Weghorst behaalde Wolfsburg één punt meer dan Frankfurt, dat zich daardoor tevreden moest stellen met een ticket voor de Europa League.