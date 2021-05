Steven Bergwijn en Anwar El Ghazi zijn woensdag niet opgenomen in de definitieve EK-selectie. De aanvallers zijn de eersten van in totaal acht afvallers, zo melden De Telegraaf en de NOS.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

De KNVB maakt pas woensdag tussen 14.00 uur en 15.30 uur per linie officieel bekend welke in totaal 26 spelers zijn geselecteerd, maar volgens De Telegraaf en de NOS heeft Bergwijn al een telefoontje van bondscoach Frank de Boer gekregen dat hij zich niet hoeft op te maken voor het EK. De Telegraaf schrijft ook dat El Ghazi een negatieve bericht heeft ontvangen.

Bergwijn kwam dit seizoen weinig aan spelen toe bij Tottenham Hotspur, maar kreeg desondanks wel steeds een uitnodiging voor Oranje. El Ghazi kende juist een prima seizoen bij Aston Villa en mocht hopen op zijn eerste uitnodiging voor Oranje sinds 2015, maar dat blijft dus voorlopig uit.

De Boer moet zijn groep woensdag terugbrengen van 34 naar 26 spelers. De deelnemende landen aan het EK mogen als gevolg van het zware en overvolle seizoen door de coronacrisis niet 23 (zoals gebruikelijk) maar 26 spelers meenemen naar het EK. Ryan Babel en Calvin Stengs ontbraken eerder verrassend in de voorselectie.

Oranje belegde van maandag tot en met woensdag een trainingsstage in Zeist. De EK-selectie gaat van 29 mei tot en met 5 juni op trainingskamp naar het Portugese Lagos, waar de ploeg van De Boer op 2 juni in Almancil een oefenduel met Schotland speelt. In de aanloop naar het EK wordt er ook nog geoefend tegen Georgië (6 juni) in Enschede.

Het Nederlands elftal begint het EK op 13 juni met een wedstrijd tegen Oekraïne in Amsterdam en vervolgt de groepsfase met wedstrijden tegen Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni) in eveneens de Johan Cruijff ArenA. De nummers één en twee van de zes poules en de vier beste nummers drie plaatsen zich voor de achtste finales.