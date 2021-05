Bij de laatste oefenwedstrijd van Oranje voor het EK tegen Georgië op zondag 6 juni in Enschede zijn maximaal 7.500 toeschouwers welkom. Ook de finale van de TOTO KNVB Beker Vrouwen tussen ADO Den Haag en PSV van een dag eerder wordt gespeeld met publiek.

De twee wedstrijden maken deel uit van een pilot van de overheid om te bepalen hoe testen de samenleving kunnen helpen heropenen. Met behulp van toegangstesten werden afgelopen seizoen meerdere wedstrijden in het betaald voetbal georganiseerd.

Oranje speelt volgende week zondag in de Grolsch Veste tegen Georgië (aftrap 18.00 uur) de tweede en laatste oefeninterland voor het EK van start gaat. Bij het WK-kwalificatieduel Nederland-Letland (2-0) in maart in de Johan Cruijff ArenA zat er ook publiek op de tribune, maar toen ging het om vijfduizend fans.

Voor het Nederlands elftal in actie komt tegen Georgië, speelt Oranje op woensdag 2 juni in Lagos een oefenduel met Schotland (20.45 uur). De ploeg van bondscoach Frank de Boer vertrekt zaterdag naar de Portugese kustplaats voor een trainingskamp.

Het EK begint voor Oranje op zondag 13 juni met een wedstrijd tegen Oekraïne in de Johan Cruijff ArenA. Nederland speelt in de groepsfase ook tegen Oostenrijk (17 juni, 21.00 uur) en Noord-Macedonië (21 juni, 18.00 uur).

Ook vrouwenfinale in KNVB-beker met publiek

Net als bij Nederland-Georgië zijn er bij de bekerfinale tussen de vrouwen van ADO en PSV op zaterdag 5 juni fans toegestaan. In Almere zijn volgende week maximaal achthonderd toeschouwers welkom. De tickets worden evenredig verdeeld onder beide finalisten.

PSV Vrouwen hoopt het seizoen met een zege op ADO toch nog met een prijs af te sluiten. De Eindhovenaren verloren afgelopen zondag op de laatste speeldag van Ajax (3-1) en zagen de landstitel naar FC Twente gaan.

De wedstrijd tussen ADO Den Haag en PSV begint volgende week zaterdag om 20.00 uur en wordt gespeeld in het Yanmar Stadion, de thuishaven van Almere City.

De KNVB Beker Vrouwen werd de afgelopen drie edities gewonnen door Ajax. Vorig jaar kon de finale niet worden gespeeld vanwege de coronacrisis.