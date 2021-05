PSV heeft zich woensdag versterkt met André Ramalho Silva. De 29-jarige verdediger, een oude bekende van trainer Roger Schmidt, komt over van Red Bull Salzburg en tekent een contract tot medio 2024 in Eindhoven.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom PSV

Het is niet bekend welk bedrag gemoeid is met de transfer van Ramalho, die nog een jaar onder contract stond in Salzburg. Hij is de tweede aanwinst voor PSV met het oog op volgend seizoen. De Eindhovenaren versterkten zich eerder al met keeper Joël Drommel, die overkomt van FC Twente.

"Met Ramalho halen we een ervaren centrale verdediger naar PSV die bekend is met de voetbalfilosofie van Roger Schmidt en de kwaliteiten heeft om dat op het veld uit te voeren", zegt technisch manager John de Jong. "Daarnaast weet hij wat het is om voor de prijzen te moeten spelen én deze te winnen."

Ramalho speelde de afgelopen 3,5 jaar voor Red Bull Salzburg en was daar een vaste kracht. In de seizoenen 2013/2014 en 2014/2015 speelde hij ook al voor de Oostenrijkse topclub en tijdens dat eerste seizoen was PSV-trainer Schmidt coach van de vijftienvoudig landskampioen.

André Ramalho Silva verkende het Philips Stadion al met technisch manager John de Jong. André Ramalho Silva verkende het Philips Stadion al met technisch manager John de Jong. Foto: Getty Images

PSV nam vorig jaar al contact op met Ramalho

In 2015 werd Ramalho door Schmidt naar Bayer Leverkusen gehaald, maar bij de Bundesliga-club veroverde hij geen vaste basisplaats en werd hij nog een jaar aan FSV Mainz 05 verhuurd. In januari 2018 keerde de verdediger terug bij Salzburg.

"Het eerste contact met PSV dateert van vorig seizoen", zegt Ramalho. "Destijds kwam het nog niet tot een overstap. Ik ben erg blij dat het nu wel gelukt is. Ik ken de historie van PSV en de warme band met Brazilië. Ik hoop net zo succesvol te zijn als meerdere landgenoten hier in het verleden waren."

De kans is groot dat PSV zich de komende periode verder gaat versterken met het oog op volgend seizoen. Dankzij een kapitaalinjectie van 50 miljoen euro heeft technisch manager De Jong meer slagkracht op de transfermarkt. Dinsdagavond werd al bekend dat PSV interesse zou hebben in oud-speler Luuk de Jong.

PSV heeft er baat bij om de selectie voor volgend seizoen snel rond te hebben, want de Eindhovenaren beginnen het seizoen mogelijk in juli al in de tweede voorronde van de Champions League. Als Manchester United woensdagavond de Europa League-finale tegen Villarreal wint, start de ploeg van Schmidt in de derde voorronde van het miljoenenbal.