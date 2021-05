Martin Jol is de topkandidaat om ADO Den Haag over te kopen, zo meldt Omroep West dinsdag. De clubicoon zou op hoofdlijnen akkoord zijn met het Chinese United Vansen, dat de club nu nog in handen heeft.

Volgens Omroep West, dat zich baseert op meerdere bronnen rondom ADO, moet de overeenkomst alleen nog worden uitgewerkt op papier en moeten de Nederlandse aandeelhouders nog goedkeuring geven.

Dat laatste vormde bij eerdere potentiële kopers - investeringsmaatschappijen World Soccer Holdings en Cosinus Group Capital en een groep Haagse ondernemers - een probleem. Jol zou worden bijgestaan door de zeer vermogende zakenmannen Ben Mandemakers en Ed Maas.

United Vansen, dat ADO al een tijdje wil verkopen, heeft 95 procent van de aandelen in bezit. In de laatste jaren lagen beide partijen steeds met elkaar in de clinch. Vorige maand moest de rechter nog bepalen dat de Chinese eigenaar 2 miljoen euro moest betalen aan ADO.

Jol is al werkzaam bij gedegradeerd ADO

De 65-jarige Jol was afgelopen seizoen hoofd van het technisch hart van ADO. Hij legde die functie in februari na negen maanden neer - hij vond dat zijn werk er na de winterse transferperiode opzat - en ging in een andere rol verder.

Ondanks de vele versterkingen die Jol in de winter naar Den Haag haalde, bleek degradatie onontkoombaar voor ADO. De club eindigde als laatste en speelt volgend jaar in de Keuken Kampioen Divisie.

Jol speelde in de jaren zeventig en tachtig voor ADO, dat toen nog FC Den Haag heette. Als trainer werkte hij bij onder meer RKC Waalwijk, Tottenham Hotspur, Hamburger SV en Ajax.