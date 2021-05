Ronald Koeman en zijn zaakwaarnemer Rob Jansen hebben dinsdagavond een gesprek van ongeveer een half uur gevoerd met de clubleiding van FC Barcelona. Er is nog geen duidelijkheid over de toekomst van de trainer in Camp Nou.

Koeman en Jansen arriveerden iets voor 20.00 uur bij de club, waar ook onder anderen president Joan Laporta aanwezig was. Volgens Spaanse media volgt er snel een nieuw onderhoud.

Er is onduidelijkheid over Koemans baan in Barcelona, ook al heeft hij er nog een contract voor een jaar. De oud-trainer van onder meer Ajax, Feyenoord, PSV en AZ slaagde er in het seizoensslot niet in om kampioen te worden met de club.

Koeman wil zelf graag verder, maar Laporta kondigde onlangs grote veranderingen aan. Het is nog niet duidelijk of de voorzitter, die voorstander van clubicoon Xavi zou zijn, daarmee bedoelt dat Koeman moet wijken.

Afgelopen weekend zei Koeman zelf ook graag opheldering te willen. "De ene dag is Xavi de nieuwe trainer en de andere dag verlengt Xavi zijn contract in Qatar. De volgende dag wordt Hansi Flick genoemd als nieuwe trainer en een dag later wordt hij bondscoach van Duitsland. Het is allemaal heel makkelijk. Er moet duidelijkheid komen."

Barcelona eindigde in het eerste seizoen onder Koeman, die met weinig middelen een nieuwe ploeg moest opbouwen, als derde achter Atlético Madrid en Real Madrid.