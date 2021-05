Sven Botman krijgt komend seizoen met een andere coach te maken bij de Franse kampioen Lille OSC. Christophe Galtier heeft dinsdag verrassend laten weten dat hij de club ondanks een tot medio 2022 lopend contract verlaat.

De 54-jarige trainer maakte zijn besluit amper twee dagen na het kampioensfeest met Lille bekend. "Ik voel simpelweg diep van binnen dat mijn tijd er hier op zit", liet hij weten aan de Franse sportkrant L'Équipe.

Galtier trad in december 2017 in dienst bij de toenmalige degradatiekandidaat Lille. Hij slaagde erin de club omhoog te stuwen, met de vierde landstitel in de historie als glorieus hoogtepunt.

Volgens Galtier heeft hij recent aanbiedingen van OGC Nice, Olympique Lyon en Napoli binnengekregen. Het is nog niet bekend waar de Fransman zijn trainerscarrière vervolgt.

Lille, waarbij verdediger Botman dit seizoen een belangrijke schakel was, pakte zondag de titel door concurrent Paris Saint-Germain dankzij een 1-2-zege op Angers een punt achter zich te houden.

De club uit het noorden van Frankrijk kroonde zich eerder in 1946, 1954 en 2011 tot landskampioen. De laatste jaren deed Lille al mee in de top van de Ligue 1.