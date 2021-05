Vitesse heeft dinsdag de tweede aanwinst voor het nieuwe seizoen gepresenteerd. De Arnhemmers nemen de Zwitserse middenvelder Toni Domgjoni, die voor drie jaar tekent, transfervrij over van FC Zürich.

De 22-jarige Domgjoni doorliep de jeugd van Zürich, waarbij hij in het seizoen 2017/2018 doorstroomde naar het eerste elftal. De geboren Kroaat is jeugdinternational van Zwitserland.

"Ondanks zijn nog relatief jonge leeftijd heeft hij al veel ervaring, onder meer in de Europa League. We zijn ervan overtuigd dat hij van meerwaarde is voor onze ploeg", zegt technisch directeur Johannes Sports op de website van Vitesse.

Domgjoni: "Na vier seizoenen en ruim 120 wedstrijden voor FC Zürich vond ik het tijd voor een nieuwe stap. Na de gesprekken met Vitesse had ik al snel een goed gevoel. Ik kijk ernaar uit om met de club Europa in te gaan en in de competitie goed te presteren."

Recent contracteerde Vitesse al Jong Ajax-keeper Daan Reiziger. Daartegenover staat het vertrek van onder anderen aanvoerder Remko Pasveer, die de omgekeerde overstap maakt door naar Ajax te gaan.

Vitesse heeft een sterk seizoen achter de rug. De ploeg van coach Thomas Letsch haalde de bekerfinale en doet dankzij de vierde plek in de Eredivisie mee aan de derde voorronde van de Conference League.