Manchester United-aanvoerder Harry Maguire lijkt niet op tijd fit te zijn voor de Europa League-finale van woensdag tegen Villarreal. De verdediger kampt nog altijd met een enkelblessure en traint ook dinsdagavond nog niet volledig met de groep.

"Harry gaat vanavond langs de zijlijn joggen en zal proberen om af en toe mee te doen", zei Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer dinsdag op zijn persconferentie in het Poolse Gdansk. "Buiten dat ziet het er goed uit."

De 28-jarige Maguire, die de enkelblessure twee weken geleden opliep tegen Aston Villa, verscheen dinsdag ook niet op de persconferentie, terwijl de aanvoerder doorgaans wel aanschuift.

Buiten Maguire kan Solskjaer sowieso geen beroep doen op Antony Martial en Phil Jones. Martial revalideert nog altijd van een zware knieblessure, terwijl Jones al het hele seizoen is uitgeschakeld door eveneens een knieblessure.

David de Gea is niet meer de vaste keeper bij Manchester United. Foto: Getty Images

Nog geen besluit over keepers

Solskjaer moet naar eigen zeggen nog een knoop doorhakken over wie woensdag onder de lat staat in de Europa League-finale. David de Gea en Dean Henderson wisselden elkaar de afgelopen tijd af.

"Het is altijd moeilijk om spelers te passeren, maar dat is het hele seizoen al het geval. Een finale is een beloning voor het hele seizoen. Als er twijfel is over een koppel, gaat het om de vorm van de dag. De spelers krijgen morgen te horen wie er gaat spelen."

De Europa League-finale tussen Manchester United en Villarreal begint woensdag om 21.00 uur in het Miejski-stadion in Gdansk en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Clément Turpin. Bij het duel zijn 9.500 toeschouwers welkom.