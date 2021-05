Gennaro Gattuso wordt de nieuwe trainer van Fiorentina. Twee dagen na het mislopen van Champions League-voetbal met Napoli tekent de voormalige Italiaanse international een contract van onbekende duur bij de club uit Florence.

De 43-jarige coach kreeg zondag na de remise tegen Hellas Verona te horen dat zijn aflopende verbintenis niet wordt verlengd bij Napoli, waarbij hij sinds december 2019 werkzaam was.

Door dat gelijkspel op de slotdag van de Serie A eindigde de club uit Napels buiten de top vier. Het vierde en laatste Champions League-ticket ging naar Juventus.

Fiorentina wordt voor Gattuso zijn vierde club als trainer in de Italiaanse Serie A. Naast bij Napoli was hij werkzaam bij Palermo en AC Milan. Bij laatstgenoemde club maakte de Italiaan furore als spijkerharde middenvelder. De 73-voudig Italiaans international speelde dertien jaar bij 'I Rossoneri'.

De overstap van Gattuso naar Fiorentina is opmerkelijk. 'La Viola' eindigde in het afgelopen seizoen als dertiende in de Serie A en bivakkeert de laatste jaren in de onderste regionen van de ranglijst. Trainer Giuseppe Iachini kreeg onlangs te horen dat hij moest vertrekken uit Florence.