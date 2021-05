Bondscoach Frank de Boer maakt woensdag om 14.00 uur bekend welke acht spelers afvallen van de 34-koppige voorlopige EK-selectie. Dit zijn per linie de spelers die zeker lijken van een plek in het definitieve keurkorps en de twijfelgevallen.

Doelmannen (4): Keuze lijkt invuloefening

Zeker (3): Op doel lijken de verhoudingen duidelijk. Jasper Cillessen is fit én heeft zijn basisplaats bij Valencia heroverd, waardoor hij vermoedelijk weer de eerste keus is bij Oranje. Toen Cillessen tobde met zijn fysiek was Tim Krul diens vaste vervanger. Ook hij lijkt - ook als extra wapen voor een penaltyserie - zeker van zijn plek. Dat geldt eveneens voor Maarten Stekelenburg, nadat De Boer in de afgelopen weken meermaals aangaf onder de indruk te zijn van de prestaties van de Ajax-doelman.

Onzeker (1): In november was Marco Bizot even tweede doelman van Oranje (en debuteerde hij), maar door de revival van Cillessen en Stekelenburg lijkt de keeper van AZ nu de nummer vier in de pikorde.

Verdedigers (13): Vijf rechtsbacks in onzekerheid

Zeker (5): De voorselectie telt liefst dertien verdedigers en daarmee is het de linie waarin de meeste 'slachtoffers' moeten vallen. Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij hoeven zich geen zorgen te maken, net zo min als Daley Blind. De Boer gaf al aan dat de Ajacied, mits hij geen tegenslag krijgt in zijn herstel, zeker is van een plek. Voor Owen Wijndal lonkt een basisplaats als linksback en aan de andere kant valt de keuze meestal op Denzel Dumfries.

Onzeker (8): Naast Dumfries telt de voorlopige selectie liefst zes andere mogelijke rechtsbacks: Joël Veltman, Jurriën Timber, Hans Hateboer, Rick Karsdorp, Kenny Tete en Jeremiah St. Juste. Veltman, Timber en St. Juste hebben als voordeel dat ze ook centraal inzetbaar zijn, maar daarmee zijn ze ook elkaars concurrent. Tete is defensief sterk in een 4-3-3-opstelling, terwijl Karsdorp en Hateboer vooral offensief van waarde zijn in de 5-3-2. Voor de linksbenige Patrick van Aanholt en Nathan Aké is minder concurrentie.

Middenvelders (8): Spannende dag voor Koopmeiners en Vilhena

Zeker (5): Slechts acht middenvelders telt de voorselectie, waardoor De Boer in deze linie misschien niet eens een keuze hoeft te maken. Over captain Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong is geen discussie en Davy Klaassen en Ryan Gravenberch mogen zich na een sterk seizoen bij Ajax ook opmaken voor het EK. Van Marten de Roon is De Boer een minder groot fan dan Ronald Koeman was, maar ook hij lijkt zeker.

Onzeker (3): Donny van de Beek was afgelopen najaar nog dicht bij een basisplaats in Oranje, maar na een zwak debuutjaar bij Manchester United is hij gezakt in de pikorde. Teun Koopmeiners en Tonny Vilhena lijken nog verder verwijderd van de basis. De kans is desondanks niet klein dat ze allebei het EK halen.

Aanvallers (9): Gakpo en El Ghazi hopen op beloning

Zeker (5): Van de negen aanvallers uit de voorselectie is Memphis Depay de enige die verzekerd is van een basisplaats. Wout Weghorst lijkt na de lovende woorden van De Boer ("Hij staat er goed op") zeker van een plek in de definitieve selectie, evenals Luuk de Jong (drie goals in zijn laatste drie interlands), de talentvolle Donyell Malen en Steven Berghuis (twee goals in zijn laatste twee interlands).

Onzeker (4): Quincy Promes pendelde jarenlang tussen bank en basis, maar viel in maart ineens buiten de Oranje-selectie. Dat hij verdachte is bij een steekpartij zal niet helpen, al benadrukt De Boer dat dit voor hem geen rol speelt. Steven Bergwijn is na een moeizaam seizoen bij Tottenham Hotspur geen zekerheidje meer, terwijl Cody Gakpo en Anwar El Ghazi juist hopen op de beloning voor een sterk seizoen.