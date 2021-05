De Oranjevrouwen oefenen volgende maand tegen Italië en Noorwegen ter voorbereiding op de Olympische Spelen van Tokio. Bondscoach Sarina Wiegman heeft de vriendschappelijke wedstrijden dinsdag aan het schema toegevoegd.

Op donderdag 10 juni nemen de Oranjevrouwen het in het Noord-Italiaanse Ferrara op tegen Italië, de nummer vijftien van de wereldranglijst. Beide teams troffen elkaar in 2019 nog in de kwartfinales van het WK in Frankrijk. Toen zegevierde Oranje met 0-2.

Vier dagen later volgt in de Grolsch Veste in Enschede een oefenwedstrijd tegen Noorwegen. De laatste keer dat de Oranjevrouwen het stadion van FC Twente aandeden was in 2017, toen de ploeg van bondscoach Wiegman daar de EK-finale in eigen land won van Denemarken.

Voor vertrek naar Tokio speelt Nederland op zaterdag 3 juli nog een laatste wedstrijd op eigen bodem. De tegenstander en de locatie van deze uitzwaaiwedstrijd worden in een later stadium bekendgemaakt.

De Oranjevrouwen maken eind juli hun olympische debuut op de Spelen. Het evenement is bovendien het laatste toernooi van Wiegman, die na vier jaar naar de Engelse vrouwenploeg vertrekt. Zij wordt opgevolgd door de Engelsman Mark Parsons.

In de groepsfase van de Spelen speelt Nederland in poule F tegen Zambia, Brazilië en China. De eerste groepswedstrijd is op 21 juli. Dan is Zambia de tegenstander.