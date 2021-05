Steven Berghuis lijkt na een productief seizoen bij Feyenoord zeker van een plek in de EK-selectie, al pakte hij na de winterstop wel twee keer rood. De 29-jarige vleugelspeler baalt uiteraard van die kaarten, maar hij vindt ook dat het niet te groot moet worden gemaakt.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

"Nee, ik heb over die rode kaarten niet gesproken met de bondscoach", vertelt Berghuis, die zich maandag meldde in Zeist voor de start van de voorbereiding van Oranje. "Ik vind het ook wel meevallen wat er gebeurd is, maar ik neem het mezelf wel kwalijk. Zeker die rode kaart tegen Vitesse."

Het lijkt een beetje bij het spel van Berghuis te horen dat hij er af en toe een harde tackle uitgooit als het niet loopt zoals hij wenst.

"Het komt misschien een beetje door hoe ik de sport beleef. Ik praat het niet goed, maar tegen Vitesse gebeurde het op een moment dat we niet in control waren. Ik wilde herstellen en dat lukte niet en daarna zette ik te laat een sliding in. Dat is niet goed, maar ik ben er ook niet zo van geschrokken als anderen. En tegen Heerenveen was het twee keer geel. Ook door een sliding die was bedoeld om de bal te veroveren. Dat vind ik niet heel schokkend."

Steven Berghuis kreeg tegen Vitesse rood na een harde tackle op Maximilian Wittek, Steven Berghuis kreeg tegen Vitesse rood na een harde tackle op Maximilian Wittek, Foto: ANP

'Was een gevecht met mezelf'

De rode kaarten zijn een smetje op het seizoen van Berghuis, waarin hij met achttien competitiedoelpunten en dertien assists van grote waarde was voor Feyenoord. Bij Oranje was het in maart in zijn 23e (2-0 tegen Letland) en 24e interland (0-7 tegen Gibraltar) ook eindelijk raak.

"Natuurlijk is het lekker dat dat doorbroken is, dat was een doel. Het is niet dat ik me liet afleiden door wat gezegd of geschreven werd over dat ik niet scoorde in Oranje, maar het is wel een gevecht geweest met mezelf."

Door die goals en het feit dat hij in de laatste drie interlands basisspeler was, lijkt Berghuis een zekerheidje voor de definitieve EK-selectie van De Boer. Woensdag vallen nog acht spelers af van de 34-koppige voorselectie. "Het is nog even afwachten, ik hoop erbij te zijn. Ik ben blij dat ik onder deze bondscoach veel speelminuten krijg, maar ik besef dat ik het altijd weer moet laten zien. Met een jongen als Cody Gakpo is er weer een talent bij."

Steven Berghuis juicht na zijn doelpunt tegen Letland. Steven Berghuis juicht na zijn doelpunt tegen Letland. Foto: ANP

'Had geschminkte vlaggetjes op mijn wangen'

Voor Berghuis is het al zes jaar geleden dat hij zich voor het eerst bij Oranje moest melden, maar door het missen van het EK 2016 en het WK 2018 lonkt nu pas zijn eerste grote toernooi.

"Een EK of WK met het Nederlands elftal was altijd een droom en na mijn debuut werd het een doel. Mijn moeder stuurde maandag een foto uit mijn kindertijd. Sta ik met twee geschminkte vlaggetjes op mijn wangen. Mooi om te zien. Zo heb ik het jarenlang als fan beleefd."

Ook als jonge prof leek Oranje nog heel ver weg voor Berghuis. "Ik sprak maandag met Ryan Gravenberch, die kan qua leeftijd nog in de A1 spelen. Ik was in de A1 nog lang niet zo ver als hij. Fysiek en mentaal heb ik langer nodig gehad om mijn kwaliteiten écht tot uiting te laten komen. Op de juiste momenten kwam ik de juiste mensen tegen. Ik ging doelen stellen en doe er nog altijd alles voor om die te halen. Het draait om passie voor de sport. Dat brengt mij nu hopelijk op een EK."