Marcel Lucassen wordt de nieuwe directeur voetbalontwikkeling bij de KNVB. De Limburger volgt in Zeist Art Langeler op, die hoofdtrainer wordt bij PEC Zwolle.

"We hebben meerdere goede kandidaten gesproken, waarbij onze keuze nadrukkelijk is gevallen op Marcel", aldus Eric Gudde, directeur betaald voetbal en met Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal, verantwoordelijk voor de aanstelling van Lucassen.

"In onze gesprekken toonde hij aan dat hij op de pijlers die wij het belangrijkst vinden de meeste ervaring, bagage en prestaties heeft. Marcel presenteerde een duidelijke visie op de pijlers nationale teams, de KNVB Academie en het breedtevoetbal."

De 58-jarige Lucassen bekleedde verschillende functies in het topvoetbal. Zo was hij van 2008 tot 2015 directeur voetbalontwikkeling bij de Duitse voetbalbond. In de tussentijd was hij in 2011 een half jaar assistent-trainer bij Hoffenheim.

Na zijn verblijf bij de Duitse voetbalbond vertrok Lucassen naar Al Nasr in de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij als technisch directeur ook verantwoordelijk was voor de jeugdopleiding. Vervolgens was hij van 2018 tot 2020 directeur voetbalontwikkeling bij Arsenal.

Marcel Lucassen werkte zeven jaar bij de Duitse voetbalbond. Marcel Lucassen werkte zeven jaar bij de Duitse voetbalbond. Foto: Getty Images

Lucassen: 'Zeer interessante uitdaging'

"Ik vind het een zeer interessante uitdaging om bij de KNVB aan de slag te gaan", aldus Lucassen. "Na zoveel jaren vooral in het buitenland te hebben gewerkt, ben ik blij naar Nederland te kunnen terugkeren. De gesprekken met de KNVB-directie waren van begin af aan dusdanig verhelderend dat de keuze, ondanks serieuze buitenlandse interesse, van beide kanten geen twijfel gaf."

"Volgens mij is de functie van directeur voetbalontwikkeling bij deze professionele organisatie mij op het lijf geschreven. Art heeft de weg geplaveid, goede stappen gezet bij onder andere de nationale teams, de topjeugdcompetities en de KNVB Academie. Met mijn visie en ideeën kan ik hier een mooi vervolg aan geven."

Langeler maakte in maart al bekend dat hij zou vertrekken bij de KNVB om trainer te worden bij PEC Zwolle, waar hij van 2010 tot 2013 ook al werkte als eindverantwoordelijke. Sinds 2018 was de oud-profvoetballer directeur voetbalontwikkeling bij de voetbalbond. In juli draagt hij het stokje over aan Lucassen.