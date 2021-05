Bondscoach Gareth Southgate heeft dinsdag zijn voorselectie voor het EK bekendgemaakt. Trent Alexander-Arnold maakt deel uit van de 33-koppige Engelse groep, terwijl Eric Dier en Patrick Bamford ontbreken.

De 22-jarige Alexander-Arnold ontbrak in maart nog in de selectie van Engeland voor de WK-kwalificatieduels met San Marino, Albanië en Polen. Southgate liet toen weten dat hij de rechtsback van Liverpool minder goed vindt dan in de voorgaande jaren. Nu heeft hij toch uitzicht op deelname aan het EK.

Tottenham Hotspur-verdediger Dier is een van de opvallendste afwezigen in de selectie. De 45-voudig international, normaal gesproken een basisspeler bij de 'Spurs', speelde zijn laatste interland op 18 november 2020 in de Nations League tegen IJsland.

Ook aanvaller Bamford van Leeds United, dit seizoen goed voor zeventien competitietreffers, zit er verrassend genoeg niet bij. Met Sam Johnstone, Aaron Ramsdale, Ben White en Ben Godfrey heeft Southgate vier spelers geselecteerd die nog geen interland op hun naam hebben staan.

Foto: ANP

Southgate moet groep nog terugbrengen tot 26 spelers

Van de groep van 33 spelers moeten er nog 7 afvallen. Engeland zit op het EK in groep D en treft vicewereldkampioen Kroatië, Schotland en Tsjechië. De ploeg van Southgate begint de Europese titelstrijd op zondag 13 juni om 15.00 uur tegen de Kroaten.

Engeland hoopt op het EK een vervolg te geven aan het sterke WK 2018. 'The Three Lions' bereikten in Rusland voor het eerst sinds 1990 de halve finales van het mondiale eindtoernooi. Ze eindigden als vierde, omdat België te sterk was in de troostfinale.

Voorselectie Engeland

Keepers: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Brom), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Sheffield United).

Verdedigers: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton Wanderers), Ben Godfrey (Everton), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atlético Madrid), Kyle Walker (Manchester City), Ben White (Brighton).

Middenvelders: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds), Declan Rice (West Ham), James Ward-Prowse (Southampton).

Aanvallers: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Mason Greenwood (Manchester United), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Jadon Sancho (Borussia Dortmund).