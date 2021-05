Georginio Wijnaldum lijkt op weg te zijn naar FC Barcelona. Verschillende media, waaronder De Telegraaf, melden dinsdag dat zijn zaakwaarnemer Humphrey Nijman en diens juridisch adviseur Jan Kabalt in Barcelona zijn om de transfer van de Oranje-international rond te maken.

Naar verluidt ligt er een contract tot medio 2024 klaar voor Wijnaldum, die afgelopen weekend zijn afscheid aankondigde bij zijn huidige club Liverpool. De middenvelder loopt aankomende zomer uit zijn contract bij 'The Reds' en vertrekt zodoende transfervrij uit Engeland.

De dertigjarige Wijnaldum komt bij FC Barcelona samen te spelen met Frenkie de Jong, met wie hij ook het middenveld vormt bij het Nederlands elftal. Of hij ook met trainer Ronald Koeman gaat samenwerken, is nog niet bekend. Koeman staat onder druk in Camp Nou en heeft binnenkort een gesprek met voorzitter Joan Laporta over zijn toekomst.

Wijnaldum werd de afgelopen maanden al vaker gelinkt aan FC Barcelona, maar tot een transfer kwam het tot dusver niet. Naar verluidt speelde de belabberde financiële positie van de Spaanse grootmacht daar een grote rol in.

Door de coronacrisis heeft de nummer drie van Spanje van afgelopen seizoen veel inkomsten verloren. In de tussentijd zouden ook Paris Saint-Germain en Bayern München tevergeefs belangstelling hebben getoond voor Wijnaldum.

Georginio Wijnaldum scoorde op 7 mei 2019 twee keer tegen zijn nieuwe club FC Barcelona in de halve finales van de Champions League. Foto: Pro Shots

Wijnaldum kreeg applauswissel en erehaag bij Liverpool

Wijnaldum sloot zijn periode bij Liverpool afgelopen zondag af met een 2-0-zege op Crystal Palace, waarmee de club zich verzekerde van Champions League-voetbal. Hij kreeg in de 78e minuut een applauswissel van manager Jürgen Klopp op Anfield, waar voor het eerst sinds lange tijd supporters welkom waren. Na afloop vormden de spelers een erehaag voor de Rotterdammer.

De oud-speler van PSV en Feyenoord speelde sinds 2016 voor Liverpool, dat hem destijds voor 27,5 miljoen euro overnam van Newcastle United. Sindsdien veroverde Wijnaldum vier prijzen met de Premier League-club.

In 2019 werden de Champions League, de Europese Super Cup en het WK voor clubteams gewonnen en een jaar later vierde hij met 'The Reds' het eerste landskampioenschap in dertig jaar. Wijnaldum stond met twee doelpunten in de halve finale tegen FC Barcelona (4-0) aan de basis van de CL-titel in 2019.

"Ik heb nog nergens getekend", zei Wijnaldum zondag nog tegen Engelse media. "Iedereen weet dat in voetbal van alles kan gebeuren. Ik weet nu alleen dat ik op 1 juli geen Liverpool-speler meer ben. We zullen in de komende weken zien wat ik ga doen."

Wijnaldum sluit later deze week aan bij het Nederlands elftal ter voorbereiding op het EK. Bij afwezigheid van Virgil van Dijk is hij aanvoerder van Oranje, dat het Europese toernooi op 13 juni opent met een groepswedstrijd tegen Oekraïne.