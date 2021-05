Cristiano Ronaldo heeft dinsdag op Instagram gezinspeeld op een vertrek bij Juventus. De Portugese legende zegt op het sociale medium dat hij al zijn doelen heeft bereikt in Italië.

"Het leven van een topsporter bestaat uit ups en downs", opent Ronaldo zijn bericht. "We hebben dit jaar de titel niet gewonnen, de verdiende felicitaties zijn voor Internazionale. Ik moet echter alles waarderen wat we dit seizoen hebben bereikt met Juventus, zowel collectief als individueel: de Italiaanse supercup, de Coppa Italia en de topscorerstitel."

"Met deze prestaties heb ik in Italië de doelen bereikt die ik mezelf had gesteld: het kampioenschap, de beker en de supercup, en ook de titels beste speler van het jaar en topscorer in dit fantastische voetballand met geweldige spelers, grote clubs en een geheel eigen voetbalcultuur."

De 36-jarige Ronaldo maakte in 2018 voor 117 miljoen euro de overstap van Real Madrid naar Juventus. De transfer van de aanvaller zorgde voor een hoop ophef in Turijn, omdat hij volgens verschillende Italiaanse media 32 miljoen euro per jaar ging verdienen. Daarmee werd hij met afstand de best betaalde speler van Juventus.

Ondanks de hooggespannen verwachtingen wist Ronaldo nooit de Champions League te winnen met Juventus, het grote doel van voorzitter Andrea Agnelli. In zijn debuutseizoen werd Ronaldo met 'Juve' in de kwartfinales van het miljoenenbal uitgeschakeld door Ajax, waarna Olympique Lyon en FC Porto in de daaropvolgende seizoenen te sterk waren in de knock-outronde.

Cristiano Ronaldo zat opmerkelijk genoeg op de bank tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen van Juventus. Foto: Getty Images

Ronaldo topscorer in gitzwart seizoen Juventus

Dit seizoen ging het verder bergafwaarts met Juventus. Onder leiding van de nieuwe coach Andrea Pirlo werd de club uit Turijn voor het eerst sinds 2012 geen landskampioen. Pas op de laatste speeldag van de Serie A werd een ticket voor de Champions League veroverd. In die wedstrijd tegen Bologna (1-4) zat de topscorer van de Serie A (29 goals) opmerkelijk genoeg op de bank.

Ronaldo memoreert op Instagram verder aan de titels die hij heeft veroverd in de drie grote competities waarin hij heeft gevoetbald. De aanvaller, die met Portugal in voorbereiding is op het EK van over twee weken, speelde naast Real Madrid eerder voor Manchester United en Sporting CP.

"Ik ben er trots op: kampioen in Engeland, Spanje en Italië; bekerwinnaar in Engeland, Spanje en Italië; supercup-winnaar in Engeland, Spanje en Italië, beste speler van het jaar in Engeland, Spanje en Italië, topscorer in Engeland, Spanje en Italië; meer dan honderd doelpunten voor één club in Engeland, Spanje en Italië."

"Ik heb mijn stempel gedrukt op alle landen waarin ik heb gevoetbald en heb de fans vreugde bezorgd. Daar deed ik het voor. Ik wil iedereen bedanken die onderdeel van mijn reis was."