De supporter van NAC die zondag na de wedstrijd tegen NEC werd gereanimeerd, is overleden. Dat meldt een website van NAC-supporters. Tijdens de reanimatie werden hulpverleners bekogeld met vuurwerk.

Na de nederlaag van NAC tegen NEC (1-2) braken er rellen uit bij het stadion. Een deel van de fans belaagde de hulpverleners.

Ook tijdens de reanimatie van de supporter werd het ambulancepersoneel bekogeld met vuurwerk. "De omstandigheden waaronder de reanimatie heeft plaatsgevonden, zijn barbaars. Laten de heethoofden dit bericht dan ook in zich opnemen en zich diep kapotschamen", aldus fanmagazine De Rat. "Een man die vecht voor zijn leven bekogelen met stenen en fakkels, daar past alleen de zwaarste straf bij."

NAC heeft op de eigen website geschokt gereageerd op de dood van de fan. "Vol ongeloof, ontsteltenis en droefenis hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Ronald, een trouwe NAC-supporter uit Oosterhout. Ronald is na de wedstrijd van zondag onwel geworden en later in het ziekenhuis komen te overlijden. Wij willen alle familieleden, vrienden en nabestaanden ontzettend veel sterkte en kracht wensen. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar hen", aldus de club.

Politie vermoedt dat onderzoek naar rellen ook over reanimatie gaat

Een woordvoerder van de politie laat weten dat het onderzoek naar de rellen nog gaande is. "De beelden van de rellen worden helemaal nagelopen, dus ook die van de reanimatie als we die hebben. De politie gaat niet specifiek focussen op de situatie rondom de reanimatie, maar ik ga ervan uit dat het wel onderdeel is van het onderzoek."

Tientallen agenten die zondag tijdens de ongeregeldheden na de voetbalwedstrijd NAC-NEC in Breda waren, hebben aangifte van poging tot doodslag gedaan. Volgens de woordvoerder hebben hooligans onder meer geprobeerd een busje van de Mobiele Eenheid (ME) in brand te steken door er vuurwerk onder te leggen, terwijl daar op dat moment politiemensen in zaten. Ook werden zwaar vuurwerk en mortierbommen naar agenten gegooid.

Meerdere agenten raakten gewond, laat de politie weten. Een agent liep een botbreuk in zijn hand op. Meerdere politiebussen zijn aanzienlijk beschadigd geraakt.