Luka Modric heeft zijn aflopende contract bij Real Madrid dinsdag met een jaar verlengd tot medio 2022. De Kroaat gaat daardoor zijn tiende seizoen in bij de 'Koninklijke'.

De inmiddels 35-jarige Modric maakte in de zomer van 2012 de overstap van Tottenham Hotspur naar Real Madrid. De middenvelder speelde sindsdien 391 officiële wedstrijden voor de Spaanse grootmacht, waarin hij 28 keer scoorde en 61 assists leverde.

Modric boekte in de negen voorgaande seizoenen grote successen met Real. De 136-voudig international van Kroatië won vier keer de Champions League met de Madrilenen, vier keer het WK voor clubs en drie keer de Europese Super Cup.

In Spanje was Modric met Real iets minder succesvol, want sinds zijn komst veroverde de 34-voudig landskampioen slechts twee landstitels (2017 en 2020). Modric won ook 'slechts' één keer de Copa del Rey met Real, in 2014.

Modric werd in 2018 Wereldvoetballer van het Jaar

In het afgelopen seizoen veroverde Real Madrid geen enkele prijs. De ploeg van trainer Zinédine Zidane, die binnenkort bekendmaakt of hij al dan niet aanblijft, eindigde als tweede in La Liga, strandde in de halve finales van de Champions League en blameerde zich in de achtste finales van de Copa del Rey tegen CD Alcoyano.

Modric begon zijn carrière in 2003 bij Dinamo Zagreb en droeg op huurbasis ook het shirt van Zrinjski Mostar en Inter Zapresic voordat hij in 2008 de overstap maakte naar Tottenham Hotspur.

In 2018 werd Modric uitgeroepen tot Wereldvoetballer van het Jaar. Dat was hetzelfde jaar dat de middenvelder met zijn land de finale van het WK haalde, waarin Frankrijk met 4-2 te sterk was.