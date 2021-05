SC Cambuur gaat nog twee jaar langer door met succescoach Henk de Jong. De Fries, die nog over een doorlopende verbintenis tot 2022 beschikte, verlengde met twee jaar bij de kersverse Eredivisie-club.

"Dit geeft een fantastisch gevoel", zegt De Jong dinsdag op de site van Cambuur. "Iedereen weet wat ik voel voor deze mooie volksclub en in de afgelopen jaren is dat alleen maar sterker geworden. We zijn hier bovendien nog niet klaar en ik kijk er enorm naar uit om met iedereen rondom de club de ingezette koers voort te zetten op weg naar het nieuwe stadion."

De 56-jarige De Jong maakte in 2019 de overstap van De Graafschap naar SC Cambuur, nadat hij van 2014 tot 2016 al eindverantwoordelijke was in Leeuwarden. Onder zijn leiding gingen de Friezen ruim aan kop toen de Keuken Kampioen Divisie in maart vorig jaar abrupt werd beëindigd vanwege de coronacrisis.

De Jong haalde de internationale media door te spreken van de "grootste schande uit de Nederlandse sportgeschiedenis" toen de KNVB besloot geen promotie en degradatie toe te passen na 29 duels. Cambuur stond toen elf punten voor op nummer drie FC Volendam. Cambuur stapte nog naar de rechter om promotie uit het vuur te slepen, maar haalde daar bakzeil.

Henk de Jong met de schaal na het veroverde kampioenschap met SC Cambuur. Henk de Jong met de schaal na het veroverde kampioenschap met SC Cambuur. Foto: Pro Shots

Alsnog promotie voor De Jong en Cambuur

Afgelopen seizoen promoveerden de Friezen alsnog naar de Eredivisie. Cambuur werd met overmacht kampioen in de Keuken Kampioen Divisie en keerde daarmee na vijf jaar terug op het hoogste niveau. Het was de tweede titel voor De Jong met Cambuur. In 2013 was hij assistent in Leeuwarden toen de club kampioen werd.

Technisch directeur Foeke Booy is blij met het aanblijven van De Jong. "Een betere ambassadeur voor de club is er niet en wat veel mensen misschien nog weleens vergeten is dat Henk ook echt een zeer bekwaam vakman is", aldus Booy.

"Daarvoor hoef je alleen maar naar zijn cv te kijken. Daarbij passen zijn manier van voetballen en warme persoonlijkheid uitstekend bij het bijzondere DNA van deze club."