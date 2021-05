De Duitse voetbalbond heeft Hansi Flick dinsdag gepresenteerd als bondscoach. De 56-jarige Duitser tekent een contract tot medio 2024 bij de DFB en volgt na het EK Joachim Löw op.

Het was een kwestie van tijd voordat Flick gepresenteerd zou worden. De Duitse voetbalbond maakte eind april al bekend binnenkort gesprekken te voeren met de trainer van Bayern München, die zelf ook uitsprak interesse te hebben in de baan.

Zijn contract bij Bayern München liep nog door tot medio 2023, maar Flick gaf in april verrassend genoeg aan dat hij wilde stoppen bij 'Der Rekordmeister'. Volgens Duitse media kwam de vertrekwens mede tot stand vanwege een conflict met directeur Hasan Salihamidzic over het transferbeleid van Bayern.

"Het is allemaal verrassend snel gegaan", zegt Flick over de onderhandelingen met de DFB. "Ik kijk heel erg uit naar dit nieuwe avontuur, want ik zie de kwaliteit bij de spelers en dan met name bij de talenten in Duitsland. Daardoor kunnen we de komende eindtoernooien met optimisme benaderen."

Flick is bij de Duitse voetbalbond de opvolger van Löw, die sinds de zomer van 2006 de leiding had over het Duitse elftal. In de eerste acht jaar van zijn bondscoachschap was Flick zijn assistent. Löw zou eigenlijk tot en met het WK van 2022 aanblijven, maar besloot begin maart om toch na het EK al te stoppen bij 'Die Mannschaft'.

In de afgelopen jaren kreeg Löw de nodige kritiek te verwerken. Duitsland blameerde zich op het WK van 2018 door in de groepsfase te stranden, waarna Löw het controversiële besluit nam om Thomas Müller, Mats Hummels en Jérôme Boateng niet meer op te roepen. Müller en Hummels zitten nu wel weer bij de selectie voor het EK.

Flick bezorgde Bayern München vele prijzen

Flick begint aan zijn eerste klus als bondscoach. Hij was in het verleden al hoofdtrainer van TSG 1899 Hoffenheim (2000-2005). In het seizoen 2019/2020 werd Flick als assistent bij Bayern München naar voren geschoven na het ontslag van hoofdtrainer Niko Kovac.

Dat pakte uitstekend uit, want onder leiding van Flick won Bayern in het restant van dat seizoen nog de landstitel, de DFB-Pokal en de Champions League. In het afgelopen seizoen werd 'Der Rekordmeister' wederom kampioen en werden ook de Duitse supercup, de Europese Super Cup en het WK voor clubs gewonnen.

Löw wacht in zijn laatste maanden als bondscoach een zware opdracht, want Duitsland heeft het niet getroffen bij de loting voor de groepsfase van het EK. De wereldkampioen van 2014 zit in een poule met regerend wereldkampioen Frankrijk, Europees kampioen Portugal en Hongarije. Het EK begint voor Duitsland op 15 juni met een wedstrijd tegen Frankrijk in München.

"Het belangrijkste is nu niet wat ik in september ga doen, maar dat er een EK aankomt", benadrukt Flick. "Ik wens het team heel veel succes. 'Jogi' verdient het om zijn carrière als bondscoach van Duitsland groots te eindigen."

De eerste officiële wedstrijd van Flick als bondscoach is op 2 september, als Duitsland in de kwalificatiereeks voor het WK 2022 op bezoek gaat bij Liechtenstein.