Marcos Senesi mag van Feyenoord niet met Argentinië meedoen aan de Olympische Spelen van Tokio. De Eredivisie-club wil dat de verdediger in Rotterdam blijft voor de Europese wedstrijden van eind juli, bevestigt een woordvoerder van Feyenoord dinsdag na berichtgeving door het AD en VI.

De 24-jarige Senesi was al opgenomen in de selectie van Argentinië voor de Olympische Spelen, die voor de Zuid-Amerikanen op 22 juli in Sapporo beginnen met een groepswedstrijd tegen Australië.

Op diezelfde dag komt Feyenoord uit in de tweede voorronde van de Conference League. Daarom krijgt Senesi geen toestemming van de nieuwe trainer Arne Slot en technisch directeur Frank Arnesen om af te reizen naar Japan. Clubs zijn niet verplicht om spelers af te staan voor de Spelen.

Het is overigens de vraag of Senesi dan nog onder contract staat bij Feyenoord. Volgens verschillende media staat de centrumverdediger in de belangstelling van buitenlandse clubs. Hij werd in 2019 voor 7 miljoen euro overgenomen van het Argentijnse San Lorenzo.

Feyenoord plaatste zich afgelopen zondag voor Europees voetbal door in de finale van de play-offs met 2-0 te winnen van FC Utrecht. Het was de laatste wedstrijd van de 73-jarige Dick Advocaat als clubtrainer. Hij wordt vanaf komende zomer opgevolgd door Slot.