Luis Suárez heeft dinsdag hard uitgehaald naar FC Barcelona-trainer Ronald Koeman en voormalig voorzitter Josep Maria Bartomeu. De spits, die zaterdag kampioen werd met Atlético Madrid, moest vorige zomer vertrekken bij Barcelona en de manier waarop zit hem nog altijd niet lekker.

"Ik zal FC Barcelona altijd dankbaar blijven, maar ze hebben me gebruikt", zegt Suárez dinsdag in gesprek met El Partidazo de COPE. "De toenmalige voorzitter (Bartomeu, red.) riep van alles in de media, in plaats van mij persoonlijk te vertellen dat ik niet meer nodig was."

De 34-jarige Suárez werd in de zomer van 2014 gehaald door FC Barcelona, waar hij in 283 wedstrijden 195 keer scoorde en 113 assists leverde. Na het teleurstellende seizoen 2019/2020, dat voor de Catalanen eindigde met een oorwassing tegen Bayern München (2-8) in de Champions League, wilde de club van hem af.

"Uiteindelijk zei Koeman tegen me dat hij van anderen moest zeggen dat ik weg mocht", blikt Suárez terug. "Toen mijn situatie nog niet was opgelost, zei de trainer opeens dat hij op me rekende voor de wedstrijd tegen Villarreal. Toen kwam ik erachter dat Koeman weinig persoonlijkheid heeft. Al kwam het echte besluit van hogerop."

Luis Suárez was bij FC Barcelona niet meer welkom en hielp Atlético Madrid aan de eerste landstitel sinds 2014. Luis Suárez was bij FC Barcelona niet meer welkom en hielp Atlético Madrid aan de eerste landstitel sinds 2014. Foto: Getty Images

Suárez moest van Barcelona met Messi bellen

In de tussentijd werd Suárez naar eigen zeggen door de club gebruikt om andere heikele kwesties op te lossen. "Ik moest met Lionel Messi bellen om hem te overtuigen bij Barcelona te blijven en werd gevraagd om met Antoine Griezmann te praten. Maar waarom konden ze mij dan ook niet gewoon bellen met de mededeling dat ze van me af wilden en een ander type spits zochten?"

Suárez koos uiteindelijk voor een transfer naar competitiegenoot en concurrent Atlético Madrid en dat bleek de juiste zet. Met 21 doelpunten in het afgelopen seizoen hielp hij 'Los Colchoneros' aan de eerste landstitel sinds 2014.

Na de kampioenswedstrijd tegen Real Valladolid (1-2-winst) van afgelopen zaterdag, waarin hij de winnende treffer maakte, zat Suárez huilend op het veld te videobellen met zijn vrouw. "Ze weet wat ik allemaal heb moeten doorstaan in mijn carrière en toen ik bij Barcelona op een zijspoor belandde. We huilden samen."