Het kwam voor Karim Benzema als een verrassing dat hij voor het eerst in bijna zes jaar werd opgeroepen voor het Franse elftal. De spits voerde recentelijk al een gesprek met bondscoach Didier Deschamps, maar die beloofde hem toen nog geen plek in de EK-selectie.

De 33-jarige Benzema kwam op 8 oktober 2015 voor het laatst in actie voor zijn land. De spits van Real Madrid werd daarna niet meer opgeroepen vanwege zijn rol in de afpersingszaak rond toenmalig mede-international Mathieu Valbuena, maar vijf jaar en zeven maanden later besloot Deschamps hem weer bij de selectie te halen.

"Het was een heel speciale dag", zegt Benzema dinsdag in een interview met L'Équipe. "Ik hoopte heel erg dat ik erbij zou zitten en was heel blij met het telefoontje. De trots overheerste. Ik dacht direct terug aan al die momenten dat ik niet heb opgegeven. Het was echt een kleine shock."

In de aanloop naar de bekendmaking van zijn selectie voerde Deschamps, sinds 2012 de bondscoach van Frankrijk, al een gesprek met Benzema. De 81-voudig international en de 52-jarige Fransman hadden elkaar niet meer gezien sinds Benzema's laatste wedstrijd voor Frankrijk in 2015.

"Maar hij garandeerde me toen nog niet dat ik mee zou gaan naar het EK", aldus Benzema. "Het was verder wel een goed gesprek. We hadden elkaar weliswaar niet meer gezien sinds 2015, maar ik kon altijd al goed met hem overweg. Wat er precies is gezegd, blijft tussen ons. Maar na drie minuten was alles weer bij het oude."

Benzema wil zich bescheiden opstellen

Benzema weet dat hij ondanks zijn jarenlange ervaring niet verzekerd is van een basisplek in het sterrenensemble van Frankrijk. Hij krijgt dan ook rugnummer 19, waar hij in het verleden altijd met nummer 10 speelde bij 'Les Bleus'. Bij Real Madrid draagt de Fransman al jaren rugnummer 9.

"Tijdens mijn afwezigheid zijn er nieuwe spelers bij gekomen. Je moet jezelf altijd bescheiden blijven opstellen, hoe oud of ervaren je ook bent. Ik ga een ander niet zeggen dat hij zijn rugnummer aan mij moet geven. Bovendien: bij Olympique Lyon speelde ik altijd met nummer negentien", aldus Benzema.

Frankrijk zit op het EK in een loodzware poule met Duitsland, Portugal en Hongarije. De ploeg van Deschamps begint de Europese titelstrijd op 15 juni met een wedstrijd tegen de Duitsers in München.

Tijdens de afwezigheid van Benzema deed Frankrijk het goed op eindtoernooien. De Fransen haalden in 2016 de EK-finale - Portugal werd toen Europees kampioen - en in 2018 kroonde Frankrijk zich tot wereldkampioen.