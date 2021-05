Calvin Stengs hoopte lange tijd dat hij met het Nederlands elftal mee zou mogen doen aan het EK, maar na een wisselvallig seizoen meldde hij zich maandag in Zeist om met Jong Oranje om de Europese titel te strijden. De aanvaller van AZ is erop gebrand zichzelf volgende week te laten zien.

"In deze voetbalwereld gaat het allemaal wel hard. Je moet jezelf snel herpakken en gewoon weer presteren. Ik denk dat dat niet kan als je met je hoofd ergens anders bent", zei de 22-jarige Stengs. "Maar ik ben wel gewoon een mens. Als je er zo dichtbij bent, is het normaal dat je even baalt. Ik denk dat dat niks geks is."

In plaats van drie groepswedstrijden in de Johan Cruijff ArenA op het hoogste podium, wacht voor Stengs nu de trip naar Boedapest voor de kwartfinale van het jeugd-EK tegen Frankrijk (31 mei). Stengs was niet verrast toen zijn schoonvader en bondscoach Frank de Boer hem buiten zijn voorselectie liet voor 'het grote Oranje'.

"Ik speelde niet veel bij Oranje en in de media werd al een beetje over mijn positie getwijfeld. In de wedstrijden die ik bij Oranje heb gespeeld, heb ik wel mijn ding kunnen laten zien. Afgaande op die wedstrijden ging ik er wel van uit dat ik erbij zou kunnen zitten. Maar er kon twijfel komen door de wedstrijden die ik daarna bij AZ heb gespeeld. Ik ging er neutraal in. Uiteindelijk is het de verkeerde kant op gevallen. Ik denk dat het vooral aan mijn wisselvalligheid ligt, dat ik er niet bij zit."

Calvin Stengs meldde zich maandag in Zeist bij Jong Oranje, in plaats van het Nederlands elftal. Calvin Stengs meldde zich maandag in Zeist bij Jong Oranje, in plaats van het Nederlands elftal. Foto: ANP

Stengs vindt kritiek op zijn ontwikkeling niet altijd terecht

Stengs volgt niet alle voetbalpraatprogramma's en leest ook niet alles, maar via familieleden kreeg hij alsnog het een en ander mee. "Zij zeggen: focus je op jezelf en neem de dingen mee waarvan jij vindt dat er waarheid in zit. De kritiek is op sommige punten terecht, maar op sommige punten ook niet."

"Mensen zeggen soms: hij is 22 jaar en had verder moeten zijn. Maar ik speelde twee maanden bij AZ en toen raakte ik voor anderhalf jaar geblesseerd. Daarna heb ik drie maanden gevoetbald en toen startte het seizoen van corona. Ik heb totaal dus maar een jaar gevoetbald ongeveer en nu is het mijn tweede seizoen in de Eredivisie. Ik had het liefst op mijn achttiende of negentiende ook al honderd duels gespeeld."

Bij Jong Oranje is Stengs nu een van de belangrijke krachten, iemand waar tegen opgekeken wordt. Dat vindt hij begrijpelijk. "Ik heb een hoger niveau meegemaakt. Mensen verwachten wel dat je dat meeneemt hiernaartoe. Die druk leg ik mezelf op, ik wil mezelf wel laten zien", zegt Stengs, die als rechtsbuiten en als meest aanvallende middenvelder uit de voeten kan.

Stengs kijkt uit naar het EK, ook omdat het pas zijn eerste eindtoernooi is. "De ontwikkeling kwam bij mij pas wat later, rond mijn zeventiende. Veel jongens hier hebben al toernooien gespeeld. Ik heb er daarom extra zin in. De Europese titel zit er zeker in."

Calvin Stengs, hier met Abdou Harroui en Devyne Rensch, denkt dat Jong Oranje Europees kampioen kan worden. Calvin Stengs, hier met Abdou Harroui en Devyne Rensch, denkt dat Jong Oranje Europees kampioen kan worden. Foto: ANP

'Vertrek bij AZ kan goed zijn voor mijn ontwikkeling'

Ondertussen is het ook nog de vraag waar Stengs na dit seizoen speelt. Het talent ligt nog tot medio 2023 vast in Alkmaar, maar wordt regelmatig in verband gebracht met een vertrek. Zelf is hij er ook nog niet over uit.

"Ik ga na het EK met Jong Oranje kijken. Ik zeg nergens zomaar nee tegen. Ik hoef zeker niet weg bij AZ. Ik zit goed op mijn plek, laat dat duidelijk zijn. Maar misschien kan het me wel helpen in mijn ontwikkeling, als ik die stap maak", zegt Stengs.

"Ik zit nu twaalf jaar in de opleiding. Bij AZ is alles top. Je bent een jongen van de club, iedereen kent je. Ze doen alles om je te helpen, het wordt allemaal voorgeschoteld. In het buitenland is dat toch anders. Ook als persoon is het misschien goed voor me als ik in een nieuwe omgeving kom. En ook wat betreft het fysieke gedeelte qua voetbal."

Stengs denkt niet dat de selectie van AZ, met onder anderen internationals Owen Wijndal en Teun Koopmeiners, bij elkaar blijft. "Er gaan er denk ik wel een paar weg."