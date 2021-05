Noa Lang is maandag uitgroepen tot Belofte van het jaar in België. De aanvaller van kampioen Club Brugge, die onder vuur ligt na het meezingen van een antisemitisch supporterslied, greep echter naast de uitverkiezing van Speler van het jaar.

De 21-jarige Lang maakte in zijn debuutseizoen bij Club Brugge zestien competitiedoelpunten en bereidde ook nog eens negen treffers voor, waarmee hij de waardevolste speler voor de kersverse kampioen van België was.

Lang behoorde ook tot de drie genomineerden voor de Speler van het jaar, maar die uitverkiezing ging naar Paul Onuachu. De spits van het KRC Genk van trainer John van den Brom werd dit seizoen met 33 doelpunten topscorer van België.

De prijs van Belofte van het jaar komt op een controversieel moment voor Lang. De oud-speler van Ajax ligt zwaar onder vuur in België nadat hij na het behalen van de landstitel met Club Brugge "Nog liever dood dan Sporting-Jood" had gezongen. Daarmee verwijzen Brugge-supporters naar hun Anderlecht-rivalen.

De Belgische voetbalbond KBVB is een onderzoek gestart naar de actie van de aanvaller en verschillende Belgische politici spraken schande van het incident. Lang zei zaterdag dat hij "niemand wilde beledigen" met zijn actie en dat hij "in al mijn enthousiasme" meezong.

Lang ontbreekt opvallend genoeg in de selectie van Jong Oranje voor de eindronde van het EK, die volgende week maandag begint met de kwartfinale tegen Jong Frankrijk. De KNVB meldt alleen dat hij niet wedstrijdfit is. Volgens VI heeft Lang een scheur in zijn hamstring.