Manchester City speelt zaterdag met de Champions League-finale de belangrijkste wedstrijd in de clubhistorie. De kampioen van Engeland wordt tegen Chelsea gezien als favoriet, maar trainer Josep Guardiola vindt dat niet zo logisch.

Volgens de Spanjaard begeeft zijn ploeg zich op onbekend terrein omdat het nooit eerder in de finale van het belangrijkste Europese clubtoernooi stond. Chelsea wist de Champions League in 2012 al te winnen, na een verloren finale in 2008.

"Sommige clubs hebben meerdere finales nodig om er één te winnen", zei Guardiola maandag op zijn persconferentie. "Anderen hebben juist aan één kans genoeg. Hopelijk behoren wij tot die laatste groep."

Guardiola won in 1992 als speler de Europa Cup I met FC Barcelona, om dat kunstje in 2009 en 2011 als trainer nog eens te herhalen met het veroveren van de Champions League. "Toen we de prijs met FC Barcelona voor het eerst wonnen, hadden we daarvoor al twee finales verloren. Soms is het gewoon pech, maar soms heb je ook tijd nodig."

"Ook voor Manchester City zijn nu veel dingen nieuw. Maar als het erop neer zou komen hoe enorm veel zin we in de finale hebben en hoe gretig we zijn, dan zou niemand ons kunnen verslaan."

Josep Guardiola moest Chelsea-trainer Thomas Tuchel de afgelopen tijd al twee keer feliciteren. Foto: ANP

'Chelsea brengt alle tegenstanders in de problemen'

Hoewel Manchester City met name in de tweede seizoenshelft bijna onverslaanbaar was, ontpopte uitgerekend Chelsea zich de afgelopen maanden tot angstgegner. De Londenaren waren zowel in de halve finales van de FA Cup als in de competitie te sterk.

"Chelsea brengt alle tegenstanders in de problemen. Ze hebben veel diepte in hun spel en veel snelheid op de flanken", weet Guardiola. "Ik feliciteer ze met het feit dat ze twee keer van ons hebben gewonnen, maar een finale staat weer op zich."

"Ik heb vooral heel veel vertrouwen in mijn eigen ploeg. Ik heb dit seizoen weer gezien hoe goed ze zijn. Ik heb al wel een idee hoe we gaan spelen, maar de basisopstelling staat nog niet vast."

De Champions League-finale wordt zaterdag gespeeld in Porto en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz. De aftrap is om 21.00 uur.