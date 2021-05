Marten de Roon is maandag door de Italiaanse voetbalbond voor vier wedstrijden geschorst vanwege zijn rode kaart van zondag in de afsluitende competitiewedstrijd van Atalanta tegen AC Milan. De straf voor de speler van Atalanta valt zo hoog uit omdat hij bij het verlaten van het veld de scheidsrechter een duwtje gaf.

De Roon werd zondag in blessuretijd van het veld gestuurd nadat hij bij een opstootje Milan-speler Rade Krunic tegen de grond had gewerkt. Daarbij sloeg de middenvelder met zijn vuist op het achterhoofd van zijn tegenstander, staat in het statement dat de Serie A maandag naar buiten bracht.

Bij het verlaten van het veld duwde De Roon scheidsrechter Maurizio Mariani vervolgens lichtjes met de onderarm. Mede daarvoor kreeg de 21-voudig Oranje-international naast een schorsing ook een boete van 10.000 euro.

Omdat het seizoen in de Serie A zondag werd beëindigd, moet De Roon zijn schorsing na de zomer uitzitten. Hij mist daarom de competitiestart bij de club waar hij nog tot 2024 onder contract staat.

Atalanta verloor de thuiswedstrijd tegen AC Milan met 0-2 en verspeelde zo de tweede plaats in de eindstand van de Serie A. Als nummer drie mag de club net als Internazionale, AC Milan en Juventus komend seizoen wel uitkomen in de Champions League.

