Jetro Willems gaat na vier jaar transfervrij vertrekken bij Eintracht Frankfurt. Het contract van de linksback wordt niet verlengd, zo meldt de Duitse club maandag.

De 27-jarige Willems maakte in 2017 voor 4,5 miljoen euro de overstap van PSV naar Eintracht Frankfurt, maar hij kon ondanks een sterk debuutseizoen, waarin hij vaste basisspeler was en de DFB-Pokal won, geen onuitwisbare indruk maken in Duitsland.

De 22-voudig Oranje-international verloor in zijn tweede seizoen zijn basisplaats en werd in 2019 voor één jaar verhuurd aan Newcastle United. Bij de Premier League-club was hij bijzonder goed op dreef totdat hij in januari vorig jaar zijn kruisband scheurde.

Na bijna een jaar revalideren sloot Willems begin dit jaar weer aan bij de groepstraining van Eintracht Frankfurt, maar wedstrijden speelde hij niet meer. In totaal kwam hij tot 65 duels bij de nummer vijf van de Bundesliga.

Het is nog niet duidelijk waar de toekomst van Willems ligt. Eind vorig jaar zei hij in het Videoland-programma Andy Niet te Vermeijde dat hij graag zou willen terugkeren bij Newcastle United.