Bondscoach Franco Foda van Oostenrijk, een van de tegenstanders van het Nederlands elftal op het EK, heeft de spelers voor zijn selectie voornamelijk uit de Bundesliga gehaald. Van de 26 spelers zijn er 21 actief in de Duitse voetbalcompetitie.

David Alaba, wiens contract bij Bayern München bijna is afgelopen, is een van de toonaangevende voetballers in de groep. Ook Marcel Sabitzer van RB Leipzig en Xaver Schlager van VfL Wolfsburg zijn van de partij. Julian Baumgartlinger van Leverkusen is eveneens opgeroepen, hoewel hij nog maar net is hersteld van een zware blessure.

Marko Arnautovic maakt ook deel uit van de definitieve selectie. De oud-speler van onder meer FC Twente speelt momenteel in China bij Shanghai Port. Van de voorlopige selectie vielen Heinz Lindner, Phillipp Mwene, Husein Balic en Adrian Grbic af.

"Het was een moeilijke keuze", licht Foda toe. "Met de jongens die niet meegaan heb ik persoonlijk en uitvoerig gesproken." De selectie komt vanaf donderdag bijeen in een trainingskamp in Bad Tatzmannsdorf. Er volgen nog oefenwedstrijden tegen Engeland en Slowakije.

Oostenrijk is een van de drie tegenstanders van het Nederlands elftal in groep C van het EK, die verder uit Noord-Macedonië en Oekraïne bestaat. Nederland-Oostenrijk wordt op 17 juni gespeeld in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Bij dat duel zijn ten minste twaalfduizend supporters welkom.

EK-selectie Oostenrijk

Keepers: Daniel Bachmann (Watford), Pavao Pervan (VfL Wolfsburg), Alexander Schlager (LASK).

Verdedigers: David Alaba (Bayern München), Aleksandar Dragovic (Bayer Leverkusen), Marco Friedl (Werder Bremen), Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt), Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Stefan Posch (1899 Hoffenheim), Christopher Trimmel (Union Berlin), Andreas Ulmer (Red Bull Salzburg).

Middenvelders: Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Florian Grillitsch (1899 Hoffenheim), Stefan Ilsanker (Eintracht Frankfurt), Konrad Laimer (RB Leipzig), Valentino Lazaro (Borussia Mönchengladbach), Marcel Sabitzer (RB Leipzig), Louis Schaub (FC Luzern), Xaver Schlager (VfL Wolfsburg), Alessandro Schöpf (Schalke 04).

Aanvallers: Marko Arnautovic (Shanghai Port), Michael Gregoritsch (FC Augsburg), Sasa Kalajdzic (VfB Stuttgart), Karim Onisiwo (FSV Mainz).