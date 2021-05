Thomas Tuchel heeft goede hoop dat hij zaterdag in de Champions League-finale tegen Manchester City kan beschikken over N'Golo Kanté en Édouard Mendy. Volgens de Chelsea-trainer kunnen de twee mogelijk woensdag al aansluiten bij de training.

Middenvelder Kanté liep dinsdag een hamstringblessure op in de competitiewedstrijd tegen Leicester City. Zondag op de laatste speeldag tegen Aston Villa zag Tuchel ook Mendy uitvallen. De keeper moest naar de kant nadat hij hard in botsing was gekomen met de paal.

De spelers van Chelsea hebben maandag een hersteltraining en krijgen dinsdag rust. Woensdag begint dan echt de voorbereiding op de Champions League-finale, die zaterdagavond in Lissabon zal worden gespeeld.

Volgens Tuchel zien de blessures van twee van zijn steunpilaren er niet al te ernstig uit en hield hij Kanté mede uit voorzorg buiten de ploeg in de uitwedstrijd tegen Aston Villa.

"Het ziet er goed uit en hij kan waarschijnlijk woensdag weer aansluiten bij de training", zei de Duitser op een persconferentie. "Daarna weten we meer."

Ook Mendy verschijnt dan mogelijk weer op het trainingsveld. "Lukt dat niet, dan proberen we het op donderdag. En anders op vrijdag. Als hij fit is, zal hij spelen. En anders hebben we met Kepa (Arrizabalaga, red.) een sterke vervanger op de bank."

Voor Tuchel wordt het zaterdag zijn tweede Champions League-finale op rij. Vorig jaar greep hij als trainer van Paris Saint-Germain net naast de hoofdprijs, doordat Bayern München met 1-0 te sterk was.