Sergio Agüero nam zondag in stijl afscheid van het publiek van Manchester City. De clubtopscorer aller tijden van de Engelse kampioen scoorde twee keer in het laatste competitieduel met Everton (5-0) en dat liet ook trainer Josep Guardiola niet onberoerd.

"We houden zoveel van hem, hij is een speciale persoon voor ons allemaal", zei een geëmotioneerde Guardiola tegen Sky Sports. "Het is onmogelijk om hem te vervangen."

De 32-jarige Agüero kwam in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen na ruim een uur spelen als invaller in het veld en tilde de stand eigenhandig van 3-0 naar 5-0. Met in totaal 184 goals is hij nu de speler met de meeste doelpunten voor één club in de Premier League.

"Hij liet in een half uur tijd nog maar eens zien wat hij kan en maakte twee ongelooflijke goals", prees Guardiola de Argentijn. "Het was een perfect einde, een sprookjesafscheid. Het is helemaal goed zo."

Sergio Agüero wordt na de wedstrijd letterlijk op handen gedragen. Sergio Agüero wordt na de wedstrijd letterlijk op handen gedragen. Foto: ANP

'De kans is groot dat hij naar Barcelona gaat'

Met 260 goals in 389 wedstrijden was Agüero al clubtopscorer van Manchester City. Twee maanden geleden werd bekend dat hij aan het eind van het seizoen na een dienstverband van tien jaar bij de Engelse club transfervrij zou vertrekken.

Het is nog niet duidelijk waar de 97-voudig Argentijns international zijn carrière gaat voortzetten, al denkt Guardiola het wel te weten. "Misschien verklap ik een geheim, maar hij is dicht bij een overgang naar een club waar mijn hart ligt: FC Barcelona. Daar kan hij aan de zijde van Lionel Messi gaan spelen."

Manchester City nam zondag in eigen stadion voor circa tienduizend bezoekers de kampioenstrofee, die eerder deze maand al werd veiliggesteld, in ontvangst. Zaterdag sluiten 'The Citizens' het seizoen af met de belangrijkste wedstrijd in de clubhistorie. De ploeg staat dan in de finale van de Champions League tegenover Chelsea.