Sergio Ramos maakt geen deel uit van de Spaanse selectie voor het EK, die maandag bekend is gemaakt. Na een seizoen vol blessures heeft bondscoach Luis Enrique besloten de aanvoerder en recordinternational van de nationale ploeg niet op te roepen.

Het is voor het eerst sinds 2004 dat Ramos ontbreekt op een eindtoernooi. Met Spanje werd hij in 2010 wereldkampioen door in de finale Nederland te verslaan. Daarnaast pakte hij in 2008 en 2012 de Europese titel.

Ramos stond afgelopen seizoen door blessures veel aan de kant bij zijn club Real Madrid. De 35-jarige verdediger kwam tot slechts vijftien optredens in La Liga, waar de 'Koninklijke' als tweede eindigde achter stadgenoot Atlético Madrid.

Twee weken geleden maakte Ramos na twee maanden afwezigheid zijn rentree bij Real Madrid in de thuiswedstrijd, maar afgelopen weekend in de laatste speelronde van het seizoen bleef de 180-voudig international weer aan de kant.

"Sergio heeft een te lange periode niet kunnen spelen of trainen", legde Enrique uit tijdens een persmoment. "Het was geen makkelijke beslissing voor mij. Ik heb hem gebeld en dat was moeilijk. Ik voel me er slecht bij."

Door de afwezigheid van Ramos zit er geen enkele speler van Real Madrid bij de EK-selectie van Spanje, dat het in groep E opneemt tegen Zweden, Polen en Hongarije.

Enrique selecteert slechts 24 spelers

Opmerkelijk genoeg bestaat de definitieve EK-selectie van Spanje uit slechts 24 spelers. Vanwege de coronacrisis mogen landen maximaal 26 in plaats van 23 spelers oproepen om zo bij een eventuele uitbraak van COVID-19 meer reserves achter de hand te hebben.

De opvallendste naam in de EK-selectie is die van Aymeric Laporte. De verdediger van Manchester City kreeg pas begin deze maand de Spaanse nationaliteit. De 26-jarige Laporte kwam als jeugdinternational uit voor Frankrijk, maar heeft Baskische overgrootouders.