Noa Lang en Deyovaisio Zeefuik kunnen door een blessure niet meedoen bij Jong Oranje in de knock-outfase van het EK. Ludovit Reis valt weg uit de selectie doordat hij verplichtingen heeft bij zijn club VfL Osnabrück.

Bondscoach Erwin van de Looi heeft aanvaller Kaj Sierhuis (Stade de Reims) en verdediger Mats Knoester (Heracles Almelo) opgeroepen als vervangers voor Lang en Zeefuik, meldt de KNVB maandag.

Jong Oranje gaat zich nu met 22 in plaats van 23 spelers voorbereiden op de kwartfinale tegen Jong Frankrijk van volgende week maandag (18.00 uur).

Lang, normaal een basisspeler bij Jong Oranje, raakte vorige week in opspraak in België omdat hij meezong met een antisemitisch supporterslied. Na het behalen van de landstitel met Club Brugge zong de 21-jarige aanvaller "Nog liever dood dan Sporting-Jood", waarmee Brugge-supporters naar hun Anderlecht-rivalen verwijzen.

Lang en Club Brugge benadrukten dat hij niemand wilde kwetsen, maar de Belgische voetbalbond KBVB startte vrijdag wel een onderzoek naar het incident. Lang miste zondag het laatste competitieduel van zijn club met wat Club Brugge een lichte blessure noemde. De KNVB meldt alleen dat de oud-Ajacied niet wedstrijdfit is.

Reis moet play-offwedstrijden spelen in Duitsland

Ook Zeefuik is niet wedstrijdfit. De 23-jarige rechtsback van Hertha BSC stond eind maart in de groepsfase van het EK in de basis in het eerste duel met Jong Roemenië (1-1), maar vervolgens koos Van de Looi tegen Jong Duitsland (1-1) en Jong Hongarije (6-1-zege) voor PSV'er Jordan Teze.

Reis eindigde met VfL Osnabrück als zestiende in de 2. Bundesliga en moet met zijn club op 27 en 30 mei play-offs spelen om degradatie te voorkomen. De twintigjarige middenvelder, goed voor tien interlands voor Jong Oranje, kan daardoor niet meedoen aan het EK.

Het grootste deel van de selectie van Van de Looi meldt zich maandag in Zeist. Als Jong Oranje wint van Jong Frankrijk, dan volgt donderdag 3 juni in Székesfehérvár een halve finale tegen Denemarken of Duitsland. De finale is zondag 6 juni in Ljubljana in Slovenië. De twee andere kwartfinales zijn Spanje-Kroatië en Portugal-Italië.

Selectie Jong Oranje

Keepers: Kjell Scherpen (Ajax), Maarten Paes (FC Utrecht), Justin Bijlow (Feyenoord).

Verdedigers: Devyne Rensch (Ajax), Perr Schuurs (Ajax), Tyrell Malacia (Feyenoord), Sven Botman (Lille OSC), Mitchel Bakker (Paris Saint-Germain), Jordan Teze (PSV), Mats Knoester (Heracles Almelo), Danilho Doekhi (Vitesse).

Middenvelders: Jurgen Ekkelenkamp (Ajax), Dani de Wit (AZ), Azor Matusiwa (FC Groningen), Abdou Harroui (Sparta Rotterdam), Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe).

Aanvallers: Brian Brobbey (Ajax), Calvin Stengs (AZ), Myron Boadu (AZ), Javairô Dilrosun (Hertha BSC), Justin Kluivert (RB Leipzig), Kaj Sierhuis (Stade de Reims).