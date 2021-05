Trainer Mauricio Pochettino legde zich zondag neer bij de tweede plaats van Paris Saint-Germain in de Franse Ligue 1. Het sterrenensemble uit Parijs kwam één punt tekort om Lille OSC van de titel af te houden.

"Als je een kampioenschap wint, is het altijd verdiend", zei Pochettino, die begin januari werd aangesteld als coach van PSG, op zijn persconferentie. "Dus mijn felicitaties zijn voor Lille. Het klopt dat wij het hele seizoen punten hebben verloren die we niet mochten verliezen. En dat gebeurde niet alleen na januari."

PSG won met 0-2 bij Stade de Brest, maar omdat Lille met 1-2 zegevierde bij Angers was dat niet genoeg om alsnog de titel te pakken. Neymar miste in de negentiende minuut een penalty voor PSG, dat acht minuten voor rust alsnog op voorsprong kwamen door een eigen doelpunt van Romain Faivre. Kylian Mbappé zorgde twintig minuten voor tijd voor de tweede goal.

"Vandaag hebben we wel onze plicht gedaan, maar helaas was het niet genoeg. We kunnen aan de verloren wedstrijden denken, maar we moeten alles in perspectief plaatsen, tot het einde van het seizoen waren we in alle competities in de race", aldus Pochettino.

Paris Saint-Germain strandde in de halve finales van de Champions League tegen Manchester City. In het bekertoernooi pakte de club uit de Franse hoofdstad wel de eindzege.

Feest bij de spelers en trainer van Lille na het behalen van de landstitel. Feest bij de spelers en trainer van Lille na het behalen van de landstitel. Foto: Getty Images

Ongeloof overheerst bij Lille: 'Deze titel met ons hart veroverd'

Bij Lille overheerste vooral ongeloof na het behalen van de landstitel. "Om in dit land kampioen te worden, zeker met een concurrent als PSG, heb je echt een heel bijzonder seizoen nodig. En wat een bijzonder seizoen hebben wij gehad!", jubelde trainer Christophe Galtier.

"Ik kan het nog steeds niet geloven, wat is dit ontzettend mooi. Ik hou van deze spelersgroep. Het is meer dan een team. De jongens zijn als broers van elkaar en het voelt alsof we echt familie zijn. Deze titel hebben we met ons hart veroverd."

Lille veroverde de eerste landstitel sinds 2011, toen Eden Hazard de belangrijkste speler was. Ook in 1946 en 1954 werden de Noord-Fransen kampioen. De laatste acht jaar pakte Paris Saint-Germain zeven keer de titel. Alleen AS Monaco wist de hegemonie van de Parijzenaars te doorbreken.

