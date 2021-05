Cristiano Ronaldo heeft zondag maar weer eens een record gevestigd door de topscorerstitel in de Serie A voor zich op te eisen. De 36-jarige superster beleefde weinig plezier aan die primeur, want hij werd door trainer Andrea Pirlo gepasseerd voor het laatste competitieduel van Juventus.

De wedstrijd tegen Bologna was voor Juventus misschien wel de belangrijkste van het seizoen, want de uittredend kampioen moest zich in de laatste speelronde nog plaatsen voor de Champions League.

Daarom was het extra verrassend dat Ronaldo op de bank zat, pas voor de eerste keer dit seizoen in de competitie. "Het was een besluit dat we in samenspraak hebben genomen", zei Pirlo, die flink onder druk staat bij Juve, na het duel tegen DAZN.

"Ronaldo was moe na de bekerfinale van woensdag (2-1-zege op Atalanta, red.), dus ik stelde Álvaro Morata op, ook een geweldig speler. Ronaldo was beschikbaar, maar ik heb een heel brede selectie."

Juventus won met 1-4 van Bologna en pakte het vierde en laatste Champions League-ticket doordat concurrent Napoli niet verder kwam dan 1-1 tegen Hellas Verona.

Ronaldo, die ook niet mocht invallen, sprak niet met de pers, maar hij leek met een post op Instagram wel aan te geven dat hij het niet eens was met de beslissing van Pirlo. De Portugees plaatste een foto van zichzelf met een vinger op zijn mond.

Cristiano Ronaldo lijkt op Instagram duidelijk te maken wat hij van zijn wisselbeurt vindt. (Foto: Instagram/Cristiano Ronaldo) Cristiano Ronaldo lijkt op Instagram duidelijk te maken wat hij van zijn wisselbeurt vindt. (Foto: Instagram/Cristiano Ronaldo)

Ronaldo in derde land topscorer

Ronaldo hoefde niet in actie te komen om voor de eerste keer topscorer te worden in de Serie A. De aanvaller, bezig aan zijn derde seizoen in Italië, maakte 29 treffers, 5 meer dan spits Romelu Lukaku van landskampioen Internazionale.

Ronaldo is de eerste speler die topscorer is geworden in de Premier League, La Liga én de Serie A. De vedette was in het seizoen 2007/2008 met 31 goals topscorer in Engeland namens Manchester United en was als speler van Real Madrid drie keer de winnaar van de Trofeo Pichichi in Spanje (2010/2011, 2013/2014 en 2014/2015).

Ronaldo staat na 97 Serie A-duels op 81 goals. Hij heeft nog een contract tot medio 2022 bij Juventus, maar er gaan geruchten dat de topscorer aller tijden van de Champions League wil vertrekken uit Turijn.